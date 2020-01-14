Праздники, этаж проживания, количество детей и другие неожиданные факторы болезней сердца
Некоторые факторы нашей жизни неожиданным образом могут вызывать чрезмерную нагрузку на сердце и способствовать его болезням, выяснил портал MedikForum.ru.
Многие люди достаточно хорошо осведомлены о том, что может подрывать работу сердца – гипертония, высокий уровень холестерина, курение, избыточный вес, недостаток физических упражнений. Но факторов риска может быть больше, чем вы думаете, - просто некоторые из них не так очевидны.
Праздники. Согласно данным исследования, проводившегося учеными из Новой Зеландии, смертность от сердечных приступов зимой резко увеличивается в период между Рождеством и Новым годом: в частности, было выявлено 4-процентное увеличение числа смертельных случаев, связанных с сердцем, в эти праздничные дни по сравнению с другими периодами года. По мнению ученых, нагружать сердце во время праздничного отдыха могут разные факторы – обилие сладостей и алкоголя, общение с «токсичными» членами семьи, стресс от хлопот, откладывание медицинской помощи.
Морщины на лбу. Предварительные исследования, представленные на ежегодной конференции Европейского общества кардиологов в 2018 году, показали, что люди, у которых на лбу имеются нехарактерно глубокие для их возраста морщины, - могут с большей вероятностью умереть от болезней сердца. Почему морщины являются биомаркером сердечных болезней? Ученые допускают, что это каким-то образом связаны с атеросклерозом, из-за которого органы и ткани не получают достаточно питательных веществ и кислорода.
Высота проживания. Канадские ученые из клиники Святого Михаила публиковали данные о том, что люди, которые живут на большой высоте, чаще оказываются жертвами сердечных приступов со смертельным исходом. Специалисты полагают, что чем выше от поверхности земли этаж проживания, тем слабее становится действие магнитного поля. С этим обстоятельством может быть связано снижение иммунитета и как следствие - повышенный риск воспалительных процессов, способствующих заболеваниям сердца, сосудов и нервной системы. Кроме того, бригадам скорой помощи требуется больше времени для попадания к пациентам, живущим на большой высоте.
Количество детей. По данным, опубликованным в журнале Circulation, женщины, которые беременеют более одного раза, имеют повышенный риск развития фибрилляции предсердий (крайне опасный вид сердечной аритмии). При фибрилляции предсердий происходит учащенное или нерегулярное сердцебиение, которое может привести к образованию тромбов, инсульту и другим осложнениям. Наибольшему риску при этом подвержены женщины с четырьмя или более беременностями.
Завтраки. Представители Американской кардиологической ассоциации констатируют: люди, которые регулярно завтракают, обычно имеют более низкие показатели сердечных заболеваний, уровней холестерина и кровяного давления. Пропуск завтрака, в свою очередь, ассоциируется с повышенным риском развития диабета, увеличения веса и ожирения, а также атеросклероза.
Боль в плече. Данные, опубликованном в Журнале гигиены труда и медицины окружающей среды, говорят о том, что люди, подверженные сердечно-сосудистым заболеваниям, включая гипертонию и высокий уровень холестерина, чаще страдают от болей в плече по сравнению с теми, у кого нет такого риска.
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