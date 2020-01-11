Это рак? Ученые-онкологи назвали 10 признаков, говорящих о его развитии

«Люди очень хорошо чувствуют свое нормальное физическое состояние. Нетипичные изменения, которые не имеют объяснимой причины, это сигнал тревоги, за которыми должен следить врач», - говорит Йоханнес Брунс из Немецкого общества рака.

все изменения, которые предполагают неконтролируемый рост клеток, например, рост родинки, уплотнение.

все формы атипичных кровотечений,

резкие изменения в привычных функциях организма.

«Такие симптомы, как хроническая усталость, потеря веса и боль, часто возникают уже только после того, как рак прогрессирует», - поделился ученый-онколог.

Изменения в обычной работе кишечника или мочевого пузыря. В том числе изменения в выделениях – фекалиях и моче, появление крови, другого запаха и т.д.

Незаживающие раны.

Необычные кровотечения или выделения.

Уплотнения, возвышенности над кожей, непроходящие отеки.

Трудности при глотании.

Изменения в кожных образованиях – родинках, бородавках, а также изменения в состоянии слизистой.

Постоянный кашель, хрипота, грубый голос.

необъяснимая потеря веса, которая часто связана с раком легких, поджелудочной железы, пищевода или желудка;

боль в спине, которая может быть сигналом рака толстой кишки или матки;

кожный зуд и желтоватый, коричневатый оттенок кожи, возможный знак рака печени;

покраснение на груди может указывать на рак молочной железы.