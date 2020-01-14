10-летнего мальчика прозвали Человеком-змеей
Маленький житель Индии страдает от редкого расстройства, из-за которого его кожа похожа на змеиные чешуи. Мальчику требуются постоянные ванны и увлажнения для предотвращения потрескивания кожи.
Маленький Джагганат из Индии прозван соседями Человеком-змеей за необычную кожу, действительно чем-то напоминающую змеиные чешуйки. Эта кожа начала появляться на его теле с самого юного возраста. Ее образование - следствие редкого и неизлечимого расстройства, при котором организм не может быстро избавляться от старых клеток. Болезнь называют ламеллярным ихтиозом. Ребенку требуются постоянные увлажнения, из-за чего он вынужден принимать ванну каждый час и постоянно использовать специальные крема. Это помогает не допускать потрескивания кожи, вызывающего сильную боль.
Кожа так сильно стягивает тело Джагганата, что ему бывает больно просто ходить. Ребенок уже использует специальную трость, облегчающую передвижения. Полноценного лечения, которое могло бы существенно облегчить состояние мальчика, его отец фермер позволить себе не может. У мужчины нет денег даже на то, чтобы просто отвести сына в больницу. Сам отец признался, что при взгляде на мучения мальчика, с которыми тот сталкивается каждый день, его сердце буквально разрывается.
Ламеллярный ихтиоз диагностируется у одного человека на каждые 200 тысяч, причем существует более 20 типов этой болезни. Она вызывается генетическим дефектом, который или ускоряет, или замедляет скорость регенерации кожи человека. В обоих случаях кожа покрывается чем-то, очень похожим на рыбью чешую. Болезнь неизлечима, а для ее контроля применяются специальные крема и лекарственные препараты. Историю мальчика публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий