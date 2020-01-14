Рекордное количество мужчин сломали себе пенисы
Британские больницы в прошлом году оказали помощь в связи с переломами пениса самому большому числу подобных пациентов в истории. Данные травмы чаще всего происходят во время слишком страстного секса.
Перелом пениса - не только невероятно редкая, но еще и очень болезненная травма полового члена. Тем не менее, в больницах Англии у Уэльса в прошлом году была оказана помощь 164 мужчинам, которые столкнулись с данными переломами и прошли через хирургические операции. В половом члене нет костей, но там имеются специальные емкости или пещеристые тела, наполняемые кровью при эрекции. Вот их-то разрыв и приводит к характерным симптомам, одним из которых является жуткая боль. Статистика показывает, что чаще всего жертвами подобных переломов становятся мужчины после 30 и 40. Однако самому молодому из тех, кому помогли в прошлом году медики, было 18, а самому пожилому - за 70.
Данные переломы чаще всего случаются из-за неуклюжих и резких движений или быстрой смены позы во время секса. Пенис может был сломан под весом партнера. Проведенное в 2015 году научное исследование показало, что наиболее опасными в этом плане являются позы наездницы, когда женщина сверху, и догги-стайл, а также классическая поза миссионера. Газета The Sun сообщает, что число жертв этих переломов в Англии и Уэльсе увеличилось за год на 38%.
Можно себе представить, что в реальности это число гораздо больше, ведь многие мужчины изначально стесняются обращаться за помощью врачей, считая, что все пройдет само. Увы, при отсутствии экстренной врачебной помощи на месте разрыва пещеристого тела может образоваться фиброзная ткань. А это затруднит в будущем процесс эрекции, сделав его очень болезненным. Впрочем, сами боли, которые не проходят, толкают жертв переломов все-таки посещать больницы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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