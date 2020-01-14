Слуховой аппарат может защитить от старческого маразма
Чем лучше пожилой человек слышит, тем более интенсивно он общается с окружающими. А это самое общение является важным фактором, защищающим от развития старческого слабоумия.
Королеве Великобритании Елизавете II уже 93 года, и она много раз доказывала, что сохраняет исключительную для своего возраста физическую форму. Однако недавно ее впервые сфотографировали со слуховым аппаратом в ухе. Ее супруг принц Филипп, плавно приближающийся к своему столетию, начал пользоваться такими аппаратами еще в 2014, когда ему было столько же, сколько королеве сейчас. Слуховыми аппаратами, по статистике, сегодня пользуются два миллиона подданных Ее Величества. Опубликованное в 2016 году журналом JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery исследование показало, что две трети пожилых людей старше 70 столкнулись с потерей слуха, а после 85 это число еще более увеличивается.
Увы, многие люди, которые нуждаются в подобных устройствах, ждут почти 10 лет перед тем, как все-таки их приобрести. Слуховые аппараты кажутся им признаком старости, и эти люди до последнего сопротивляются покупке устройства, способного не только облегчить их жизнь. Исследования показывают, что слуховые аппараты могут считаться одним из инструментов профилактики старческого слабоумия. И причина здесь простая - чем лучше человек слышит, тем больше он общается.
Более широкий круг общения, его интенсивность - вот важнейшие факторы защиты от деменции. При общении мы активно напрягаем мозг и тренируем его, диалоги с друзьями и родственниками нужны нам для сохранения полной вовлеченности в происходящие вокруг процессы, поддержки настроения и сохранения качества жизни. Ну а регулярные тренировки мозга - прекрасный способ задержать старческое слабоумие или вообще не дать ему развиться. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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