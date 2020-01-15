Навык, полезный всем. Как выполнить сердечно-легочную реанимацию

Давать воду.

Брызгать водой в лицо.

Заставлять человека сидеть или стоять.

Хлопать по лицу, чтобы привести в чувство.

«Человеческое тело - сложная машина. Сердцебиение и дыхание в нем могут перестать работать по многим причинам. Это может быть связано с сердечным приступом, инфекцией, стрессом или несчастным случаем. В решающий момент правильное выполнение реанимации увеличивает шансы на выживание. Если она проводится в течение нескольких минут после остановки сердца, а также пострадавший быстро получает дефибрилляцию, его шансы на выживание резко возрастают», - подчеркивает доктор Т.С. Клер, председатель Института сердца PSRI.

Положите человека на спину на землю. Поместите основание ладони одной руки в центр груди человека. Опустите вторую руку поверх первой руки, ваши локти должны быть прямыми. Используя вес верхней части своего тела, надавите и сожмите грудь примерно на 5 сантиметров. Такие сжатия нужно выполнять в режиме 100-120 в минуту.

После 30 сжатий грудной клетки поместите ладонь на лоб человека и отклоните его голову назад так, чтобы приподнялся подбородок. Сделайте дыхание «рот в рот», вдохнув воздух в рот (при этом нужно слегка зажать ноздри пострадавшего), или дыхание «рот в нос» (в этом случае должен быть закрыт его рот).

После первого сделанного вдоха, - если грудь пострадавшего человека поднимется, - сделайте еще один вдох. Если грудная клетка не поднимается, снова отклоните человеку голову как в предыдущем пункте и выполните дыхание «рот в рот» или «рот в нос». Слишком много вдохов делать не нужно.

Если признаков дыхания у человека нет, нужно повторить цикл с 30 нажатиями на грудную клетку и дыханием.

Если по каким-то причинам вы не можете сделать дыхание «рот в рот» или «рот в нос», выполняйте сжатия грудной клетки с циклами по 30 быстрых и сильных сдавливающих движений, после которых идет короткая пауза. По данным British Heart Foundation, реанимация, которая выполняется только на руках неподготовленными специально людьми, все равно может оказаться спасительной. Компрессию грудной клетки необходимо выполнять, пока пострадавший не подаст признаков движения, или пока не прибудет скорая помощь.