Навык, полезный всем. Как выполнить сердечно-легочную реанимацию
Базовые знания по выполнению сердечно-легочной реанимации могут помочь спасти человеческую жизнь от смерти в результате сердечного приступа, утверждают эксперты. По данным Британского фонда сердца (British Heart Foundation), такая реанимации в 2-3 раза повышает шансы человека на выживание при остановке сердца.
Сегодня, увы, сердечный приступ и остановка сердца стали обыденным явлением в той степени, в которой они больше не связаны с возрастом. Даже те люди, которые находятся в хорошей физической форме и следят за здоровьем, умирают от остановки сердца (по одной из версий, на такую смертность влияет загрязнение воздуха).
По мнению специалистов Британского фонда, знание основ сердечно-легочной реанимации является обязательным навыком для всех, поскольку это может помочь спасти жизни. Например, в ситуации сердечного приступа и остановки сердцебиения или дыхания, при утоплении или поражении электрическим током, выполнение такой реанимации может помочь пострадавшему выжить до прибытия скорой медицинской помощи. Вероятность дальнейшего благополучного развития событий при этом сразу удваивается или даже утраивается, сообщает издание Times Now.
Специалисты отмечают, что знания о первой помощи среди населения довольно слабы. Например, во многих случаях человеку, которому стало плохо с сердцем, пытаются дать воду, что очень вредно. Вода может попасть в легкие жертвы, спровоцировать пневмонию. Иногда именно неправильные действия, предпринятые окружающими людьми, приводят к смерти пациентов, которых можно было бы вернуть.
Что категорически нельзя делать в попытках помочь человеку с остановкой сердца или сердечным приступом:
- Давать воду.
- Брызгать водой в лицо.
- Заставлять человека сидеть или стоять.
- Хлопать по лицу, чтобы привести в чувство.
Следует помнить, что в ситуации сердечного приступа из-за нарушенного кровообращения очень быстро может пострадать мозг, в результате чего наступит смерть. Поэтому очень важно проводить реанимационные действия вплоть до прибытия квалифицированной медицинской помощи.
«Человеческое тело - сложная машина. Сердцебиение и дыхание в нем могут перестать работать по многим причинам. Это может быть связано с сердечным приступом, инфекцией, стрессом или несчастным случаем. В решающий момент правильное выполнение реанимации увеличивает шансы на выживание. Если она проводится в течение нескольких минут после остановки сердца, а также пострадавший быстро получает дефибрилляцию, его шансы на выживание резко возрастают», - подчеркивает доктор Т.С. Клер, председатель Института сердца PSRI.
Чтобы выполнить сердечно-легочную реанимацию, нужно совершить следующие действия:
- Положите человека на спину на землю. Поместите основание ладони одной руки в центр груди человека. Опустите вторую руку поверх первой руки, ваши локти должны быть прямыми. Используя вес верхней части своего тела, надавите и сожмите грудь примерно на 5 сантиметров. Такие сжатия нужно выполнять в режиме 100-120 в минуту.
- После 30 сжатий грудной клетки поместите ладонь на лоб человека и отклоните его голову назад так, чтобы приподнялся подбородок. Сделайте дыхание «рот в рот», вдохнув воздух в рот (при этом нужно слегка зажать ноздри пострадавшего), или дыхание «рот в нос» (в этом случае должен быть закрыт его рот).
- После первого сделанного вдоха, - если грудь пострадавшего человека поднимется, - сделайте еще один вдох. Если грудная клетка не поднимается, снова отклоните человеку голову как в предыдущем пункте и выполните дыхание «рот в рот» или «рот в нос». Слишком много вдохов делать не нужно.
- Если признаков дыхания у человека нет, нужно повторить цикл с 30 нажатиями на грудную клетку и дыханием.
- Если по каким-то причинам вы не можете сделать дыхание «рот в рот» или «рот в нос», выполняйте сжатия грудной клетки с циклами по 30 быстрых и сильных сдавливающих движений, после которых идет короткая пауза. По данным British Heart Foundation, реанимация, которая выполняется только на руках неподготовленными специально людьми, все равно может оказаться спасительной. Компрессию грудной клетки необходимо выполнять, пока пострадавший не подаст признаков движения, или пока не прибудет скорая помощь.
Оставить комментарий