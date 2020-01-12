Сердечный приступ: добавление помидоров в ежедневный завтрак может защитить от него

«Пища может либо помочь, либо затруднить это состояние, и, по мнению ведущих экспертов в области здравоохранения, добавление помидоров в свой ежедневный завтрак может помочь снизить риск сердечного приступа», - сообщается в публикации издания.

«В сочетании с полезными маслами ликопин легче усваивается организмом, поэтому употребление помидоров в виде томатной пасты или соуса может быть оптимальным вариантом», - отметили эксперты.