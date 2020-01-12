Сердечный приступ: добавление помидоров в ежедневный завтрак может защитить от него

яичница с помидорами

Ежедневное добавление помидоров в завтрак может помочь снизить риск сердечного приступа, сообщил Express.

Сердечный приступ происходит, когда случается внезапная полная закупорка артерии, которая снабжает кровью область сердца. Сгусток крови полностью блокирует поток крови и серьезно уменьшает приток крови к сердечной мышце. В результате часть сердца начинает умирать.

«Пища может либо помочь, либо затруднить это состояние, и, по мнению ведущих экспертов в области здравоохранения, добавление помидоров в свой ежедневный завтрак может помочь снизить риск сердечного приступа», - сообщается в публикации издания.

Как поясняют специалисты, помидоры имеют два ключевых питательных вещества, которые имеют большое влияние на здоровье сердца, - ликопин и калий.


Ликопин, придающий томатам красный цвет, является мощным антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток. Некоторые исследования показывают, что ликопин может снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП и препятствовать свертыванию крови, снижая таким образом риск инсульта.

«В сочетании с полезными маслами ликопин легче усваивается организмом, поэтому употребление помидоров в виде томатной пасты или соуса может быть оптимальным вариантом», - отметили эксперты.

Они напомнили, что основной причиной сердечного приступа является ишемическая болезнь сердца. Некоторые люди могут не знать, что у них ишемическая болезнь сердца, пока у них не случится сердечный приступ. Для других сердечный приступ может произойти после нескольких недель, месяцев или даже лет от начала ишемической болезни сердца.

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Сердечный приступ: добавление помидоров в ежедневный завтрак может защитить от него
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