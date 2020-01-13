5 симптомов рака, которые игнорирует большинство людей

«В большинстве случаев кашель не означает рак. Но постоянный кашель необходимо изучать всегда, чтобы исключить рак легких», - заявила эксперт Центра профилактики рака Тереза Варфоломей.

Эти симптомы рака часто ассоциируют с безобидными заболеваниями. Вот почему многие из пострадавших не воспринимают их достаточно серьезно, поясняют эксперты. Между тем, именно своевременное обнаружение рака увеличивает шансы на его излечение. Ни в коем случае нельзя игнорировать следующие пять признаков рака, подчеркивают немецкие медики.Кашель, связанные с простудой или гриппоподобным эффектом, не вызывает тревоги, но если кашель держится длительное время, нужно пройти обследование.Изжога может иметь много причин: например, чрезмерный стресс или слишком жирная и сладкая диета. Если симптомы появляются только изредка, не о чем беспокоиться. Но постоянная изжога может быть признаком рака горла и гортани.Заметив постоянный кожный зуд или ощущение жжения в области родинки, обязательно посетите врача. Зудом может заявлять о себе злокачественная меланома, а, кроме того, этот симптом может возникать при других видах рака - например, печени, пищеварительного тракта, яичников, легких. Характеристики зуда, связанного с раком, могут включать зуд в ответ на воду, а также отсутствие сыпи или крапивницы.Кровь в кале может иметь разные причины, не обязательно тяжелые подобно раку. Но если такая кровь возникает в возрасте после 50 лет, нужно обязательно обследоваться.Если лимфатические узлы остаются увеличенными в течение длительного времени и не регрессируют, это может быть признаком лимфомы, предупредили специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нужно обязательно обращаться к врачу при внезапной сильной боли в животе.