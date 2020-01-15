Если вдруг онемело лицо. В каких случаях это может быть очень опасно?

онемение лица

В тех случаях, когда онемение лица связано с инсультом или тяжелой аллергической реакцией, человек нуждается в неотложной медицинской помощи из-за возможных опасных последствий этих состояний.

Онемение лица – симптом, с которым мы часто сталкиваемся зимой, когда чувствительность в лице может пропадать из-за влияния холода. Но в то же время вызывать подобное онемение могут и другие факторы, включая крайне опасные для здоровья и даже жизни.

Аллергия. Некоторые аллергические реакции могут вызывать онемение или покалывание лица. Другими симптомами, говорящими об аллергии, при этом могут быть кашель, насморк и чихание, зудящие глаза, колющая боль в горле, сыпь.


Тяжелая аллергическая реакция называется анафилаксия, и она очень опасна, поскольку говорит о резком падении иммунных защитных сил организма. Человеку с такой реакцией необходима срочная медицинская помощь. Сигналами тяжелой аллергической реакции могут быть
  • низкое кровяное давление,
  • затрудненное дыхание,
  • отек горла.
Паралич Белла. Паралич Белла является формой временного паралича лица. Вызывать его могут повреждение или травма лицевых нервов. Симптомы паралича Белла появляются внезапно и усиливаются в течение 2 дней. Они могут включать в себя:
  • подергивание и слабость мышц лица,
  • неспособность чувствовать или двигать одной стороной лица,
  • опущенное веко и угол рта,
  • измененное чувство вкуса,
  • боль или дискомфорт вокруг челюсти и за ухом,
  • звон в одном или обоих ушах,
  • головные боли,
  • повышенная чувствительность к звуку,
  • проблемы с речью,
  • головокружение.
Медики не могут сказать однозначно, что именно вызывает паралич Белла. Предположительно его пусковыми механизмами, помимо травм, могут быть герпес, грипп, хронические инфекции среднего уха, высокое кровяное давление, диабет, болезнь Лайма, а также опухоли. Паралич Белла может быть разной степени интенсивности, от этого зависит и сложность его лечения.

Инсульт. Инсульт способен произойти внезапно, и в некоторых случаях о его наступлении может говорить онемение лица. Также человек может испытывать следующие симптомы: дезориентация, ухудшение зрения, внезапная сильная головная боль.
American Stroke Association рекомендует диагностировать инсульт по следующим проявлениям
  • Асимметрия лица: лицо человека поникшее или онемевшее с одной стороны, улыбка неровная.
  • Слабость рук: одна рука слабая или онемелая, человек не может поднять обе руки.
  • Речь: человек не способен говорить четко, его речь нечленораздельная.
Если проявляется какой-либо из этих симптомов инсульта, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Рассеянный склероз. Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным заболеванием, которое поражает мозг, повреждает центральную нервную систему и вызывает множество непредсказуемых симптомов.

Некоторые из общих симптомов рассеянного склероза включают в себя:
  • онемение или покалывание в лице, теле, руках или ногах,
  • очень сильную усталость,
  • головокружение,
  • непроизвольные мышечные спазмы в конечностях,
  • трудности при ходьбе,
  • проблемы со зрением,
  • потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником.
Человек, который подозревает, что у него РС, должен как можно скорее поговорить с врачом.

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Если вдруг онемело лицо. В каких случаях это может быть очень опасно?