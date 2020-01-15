Если вдруг онемело лицо. В каких случаях это может быть очень опасно?
В тех случаях, когда онемение лица связано с инсультом или тяжелой аллергической реакцией, человек нуждается в неотложной медицинской помощи из-за возможных опасных последствий этих состояний.
Онемение лица – симптом, с которым мы часто сталкиваемся зимой, когда чувствительность в лице может пропадать из-за влияния холода. Но в то же время вызывать подобное онемение могут и другие факторы, включая крайне опасные для здоровья и даже жизни.
Аллергия. Некоторые аллергические реакции могут вызывать онемение или покалывание лица. Другими симптомами, говорящими об аллергии, при этом могут быть кашель, насморк и чихание, зудящие глаза, колющая боль в горле, сыпь.
Тяжелая аллергическая реакция называется анафилаксия, и она очень опасна, поскольку говорит о резком падении иммунных защитных сил организма. Человеку с такой реакцией необходима срочная медицинская помощь. Сигналами тяжелой аллергической реакции могут быть
- низкое кровяное давление,
- затрудненное дыхание,
- отек горла.
- подергивание и слабость мышц лица,
- неспособность чувствовать или двигать одной стороной лица,
- опущенное веко и угол рта,
- измененное чувство вкуса,
- боль или дискомфорт вокруг челюсти и за ухом,
- звон в одном или обоих ушах,
- головные боли,
- повышенная чувствительность к звуку,
- проблемы с речью,
- головокружение.
Инсульт. Инсульт способен произойти внезапно, и в некоторых случаях о его наступлении может говорить онемение лица. Также человек может испытывать следующие симптомы: дезориентация, ухудшение зрения, внезапная сильная головная боль.
American Stroke Association рекомендует диагностировать инсульт по следующим проявлениям
- Асимметрия лица: лицо человека поникшее или онемевшее с одной стороны, улыбка неровная.
- Слабость рук: одна рука слабая или онемелая, человек не может поднять обе руки.
- Речь: человек не способен говорить четко, его речь нечленораздельная.
Рассеянный склероз. Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным заболеванием, которое поражает мозг, повреждает центральную нервную систему и вызывает множество непредсказуемых симптомов.
Некоторые из общих симптомов рассеянного склероза включают в себя:
- онемение или покалывание в лице, теле, руках или ногах,
- очень сильную усталость,
- головокружение,
- непроизвольные мышечные спазмы в конечностях,
- трудности при ходьбе,
- проблемы со зрением,
- потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником.
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