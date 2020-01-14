«Немой» сердечный приступ: 6 признаков, которые могут говорить об этом
Очень сильная усталость, отек в ногах, потливость, боль при ходьбе могут возникать в связи с разными нарушениями здоровья, а также оказаться признаками «немого» сердечного приступа. Перенеся его, человек может и не догадываться, что пострадал от настоящего инфаркта, и ему необходимо обращаться к врачам.
Сердечный приступ не всегда является событием очевидным, иногда он сопровождается симптомами, которые не связываются с опаснейшим нарушением в работе сердечно-сосудистой системы организма. По данным ВВС, почти в 45% случаев инфаркт может оказаться безболевым.
Портал MedikForum.ru выяснил, какие признаки могут указывать на то, что произошел именно такой «немой» инфаркт.
Крайняя усталость. Ощущение усталости, напоминающей упадок сил при заболевании гриппом, может быть признаком больного сердца. Это тем более вероятно, если усталость длительная. Причина, по которой она чувствуется – недостаток кислорода, одного из определяющих факторов инфаркта.
Отек ног может возникнуть по ряду причин, например, из-за беременности или варикозного расширения вен. Но также это также может быть признаком сердечной недостаточности, хронического состояния, при котором сердце неэффективно качает кровь. Что важно помнить: отек в ногах, связанный с сердцем, обычно сопровождается другими симптомами, включая усталость.
Боль во время ходьбы. Если в мышцах ног возникают судороги, когда вы поднимаетесь, ходите или двигаетесь, но при этом наступает явное улучшение, когда вы отдыхаете, не отмахивайтесь от этого. Подобное явление может быть знаком тромбоза в артериях ног, очень опасного для сердца состояния, увеличивающего вероятность инфаркта на 50 процентов.
Головокружение. Оно может возникать в связи с разными факторами, - но также и в связи с проблемами с сердцем. В частности, к головокружению могут приводить закупорка артерий, которые снижают кровяное давление, или неисправные клапаны, которые больше не могут поддерживать нормальное кровяное давление.
Слышимое сердцебиение при засыпании. Некоторые пациенты с поврежденным сердечным клапаном могут слышать звук своего сердца ночью, когда они пытаются заснуть. Как правило, к нему приспосабливаются или просто меняют свое положение для сна, чтобы не слышать его. Однако с этим признаком как раз нужно обязательно обращаться к врачу.
Тревога, потливость и тошнота, атакующие сразу. Подобный комплекс свойствен паническому приступу, но он также является сигналом о сердечном приступе. Если эти неприятные явления сопровождаются одышкой, сильной усталостью, болью в груди, которая может также отдавать в спину плечи, руки, шею или горло, - следует немедленно обращаться за неотложной помощью.
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