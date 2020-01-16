Почему возникает одышка? 5 опасных причин, которые могут вызвать ее зимой

одышка,

боли в грудине, усиливающиеся при попытке сделать глубокий вдох,

кашель, нередко дополняющийся мокротой с кровью,

понижение давления,

учащение пульса,

холодный и липкий пот,

бледность кожи,

обморок.

ожирение, которое оказывает избыточное давление на легкие;

недостаток физической активности, в связи с которым кровь не обеспечивает эффективно кислородом;

проблемы с сердечным ритмом - например, нерегулярное сердцебиение (аритмия ) может ухудшить работу сердца, из-за чего кислород перестанет циркулировать по всему телу должным образом;

низкое кровяное давление (гипотония).

Люди, которые испытывают одышку, описывают это как комплекс ощущений среди которых - сильное стеснение в груди, нехватка воздуха, чувство паники и удушья. В серьезных случаях могут наблюдаться учащенные дыхание и пульс, хрипы, цианоз, при котором кожа и ногти становятся голубоватыми из-за недостатка кислорода, а также боли в груди, головокружение, обморок.В большинстве случаев такая одышка связана с хроническими сердечно-легочными заболеваниями, такими как астма, сердечные заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также неврологическими нарушениями, например, паническими атаками.Проблемы с дыханием, связанные с астмой, являются распространенной причиной, по которой люди обращаются в отделение неотложной помощи. У людей с астмой затрудненное дыхание возникает вместе с хрипами, стеснением в груди и сухим непродуктивным кашлем. Зима для астматиков – сезон обострений. При астме легкие и бронхи становятся очень чувствительными к внешним раздражителям, слизистая оболочка легких быстро отекает и сужается. Холодный и сухой зимний воздух для людей с астмой становится серьезным фактором раздражения.Эта распространенная зимняя инфекция легких, вызываемая бактериями или вирусами, также может спровоцировать одышку. Степень тяжести заболевания и его симптомов зависит от таких факторов, как тип микроба, вызвавшего инфекцию, возраст человека и общее состояние его здоровья.При ишемической болезни сердца (ИБС) происходит прогрессирующее сужение (атеросклероз) коронарных артерий, в результате чего сердце больше не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Риск развития этого заболевания значительно увеличивается с возрастом, мужчины подвержены ему больше, чем женщины. Человек может долгое время не подозревать о своем заболевании. Одним из его сигналов становится одышка, которая усиливается во время упражнений или подъема на высоту. В более тяжелых случаях ишемическая болезнь сердца проявляет себя как приступ учащенного сердцебиения с стеснением в груди, одышкой и страхом.Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является четвертым среди самых распространенных в мире недугов, приводящих к смерти. Многие люди годами живут годами с ХОБЛ, не подозревая, что серьезно больны. Признаками, которые должны настораживать, являются: кашель, особенно ранним утром, сильная слизь и одышка, которая первоначально возникает только при физической нагрузке, а со временем и в состоянии покоя.Тромбоэмболия легочной артерии развивается, когда происходит ее закупорка кусочком тромба, обычно образующегося в венах таза или ног. То есть фактически легочная эмболия является очень опасным осложнением тромбоза вены.Симптомы, позволяющие распознать легочную эмболию:При данном нарушении необходимо как можно быстрее оказать человеку помощь, иначе он может погибнуть.Эти причины включают в себя:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно выполнять сердечно-легочную реанимацию.