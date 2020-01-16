Почему возникает одышка? 5 опасных причин, которые могут вызвать ее зимой

одышка

Среди опасных причин возникновения выделяются, прежде всего, сердечно-легочные заболевания. Распространенной причиной одышки, которая наблюдается у человека при легких нагрузках, является и легочная инфекция, связанная с ожирением и малоподвижным образом жизни.

Люди, которые испытывают одышку, описывают это как комплекс ощущений среди которых - сильное стеснение в груди, нехватка воздуха, чувство паники и удушья. В серьезных случаях могут наблюдаться учащенные дыхание и пульс, хрипы, цианоз, при котором кожа и ногти становятся голубоватыми из-за недостатка кислорода, а также боли в груди, головокружение, обморок.

В большинстве случаев такая одышка связана с хроническими сердечно-легочными заболеваниями, такими как астма, сердечные заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также неврологическими нарушениями, например, паническими атаками.

Астма. Проблемы с дыханием, связанные с астмой, являются распространенной причиной, по которой люди обращаются в отделение неотложной помощи. У людей с астмой затрудненное дыхание возникает вместе с хрипами, стеснением в груди и сухим непродуктивным кашлем. Зима для астматиков – сезон обострений. При астме легкие и бронхи становятся очень чувствительными к внешним раздражителям, слизистая оболочка легких быстро отекает и сужается. Холодный и сухой зимний воздух для людей с астмой становится серьезным фактором раздражения.

Пневмония. Эта распространенная зимняя инфекция легких, вызываемая бактериями или вирусами, также может спровоцировать одышку. Степень тяжести заболевания и его симптомов зависит от таких факторов, как тип микроба, вызвавшего инфекцию, возраст человека и общее состояние его здоровья.


Ишемическая болезнь сердца. При ишемической болезни сердца (ИБС) происходит прогрессирующее сужение (атеросклероз) коронарных артерий, в результате чего сердце больше не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Риск развития этого заболевания значительно увеличивается с возрастом, мужчины подвержены ему больше, чем женщины. Человек может долгое время не подозревать о своем заболевании. Одним из его сигналов становится одышка, которая усиливается во время упражнений или подъема на высоту. В более тяжелых случаях ишемическая болезнь сердца проявляет себя как приступ учащенного сердцебиения с стеснением в груди, одышкой и страхом.

ХОБЛ. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является четвертым среди самых распространенных в мире недугов, приводящих к смерти. Многие люди годами живут годами с ХОБЛ, не подозревая, что серьезно больны. Признаками, которые должны настораживать, являются: кашель, особенно ранним утром, сильная слизь и одышка, которая первоначально возникает только при физической нагрузке, а со временем и в состоянии покоя.

Легочная эмболия. Тромбоэмболия легочной артерии развивается, когда происходит ее закупорка кусочком тромба, обычно образующегося в венах таза или ног. То есть фактически легочная эмболия является очень опасным осложнением тромбоза вены.

Симптомы, позволяющие распознать легочную эмболию:
  • одышка,
  • боли в грудине, усиливающиеся при попытке сделать глубокий вдох,
  • кашель, нередко дополняющийся мокротой с кровью,
  • понижение давления,
  • учащение пульса,
  • холодный и липкий пот,
  • бледность кожи,
  • обморок.
При данном нарушении необходимо как можно быстрее оказать человеку помощь, иначе он может погибнуть.

Другие причины одышки. Эти причины включают в себя:
  • ожирение, которое оказывает избыточное давление на легкие;
  • недостаток физической активности, в связи с которым кровь не обеспечивает эффективно кислородом;
  • проблемы с сердечным ритмом - например, нерегулярное сердцебиение (аритмия ) может ухудшить работу сердца, из-за чего кислород перестанет циркулировать по всему телу должным образом;
  • низкое кровяное давление (гипотония).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно выполнять сердечно-легочную реанимацию.
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