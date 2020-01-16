Когда человек – нарцисс. 7 черт, которые говорят о нарциссизме
Если человек является истинным нарциссистом, он страдает нарциссическим расстройством личности, и этим отличается от обычного эгоиста без психопатологии. Существует 8 черт, которые могут говорить, что дело не в характере, а в нарциссизме как расстройстве.
Когда какой-то человек из нашего окружения оказывается раздражающе эгоистичным, мы называем его «нарциссом». В мифах Древней Греции этим именем звали прекрасного юношу, который не мог никого полюбить, поскольку не встречал никого красивее себя.
Между тем нарциссизм является клиническим диагнозом. Клиника Майо определяет нарциссическое расстройство личности как «психическое состояние, в котором люди имеют завышенное чувство собственной значимости, глубокую необходимость чрезмерного внимания и восхищение, проблемные отношения, а также отсутствие сочувствия к другим».
Для нарциссов в клиническом смысле этого слова характерна искаженная самооценка и недостаток эмпатии, чувства других не вызывают у них отклика. По данным Клиники Майо, нарциссическое расстройство затрагивает около 1% всего земного населения, и 50-75% этих людей составляют мужчины.
Каковы черты нарцисса? Существует 7 черт, которые могут указывать на нарциссизм.
- Человек преувеличивают свои собственные умения, успех, силу и внешность.
- Отсутствие сочувствия побуждает нарциссов пользоваться людьми без сожалений, а также без колебаний говорить жесткие, уничижительные вещи.
- Нарциссы могут быть чрезвычайно ревнивыми и сверхчувствительными.
- Любая критика или отказ воспринимается нарциссом болезненно и вызывает агрессивные реакции.
- Нарциссы также могут набрасываться или устраивают скандал, когда чувствуют, что не получают особого обращения или внимания.
- Нарциссам бывает свойственно представление о том, что в случае лечения оно у них должно быть каким-то особенным, специальным.
- Нарциссам трудно иметь здоровые отношения, они зачастую имеют множество проблем из-за социализации на работе или в учебных заведениях.
Что примечательно, под всеми чертами самовлюбленной и эгоистичной личности, которым обычно кажется нарцисс, скрывается глубокое чувство незащищенности, вероятно, связанное с детской травмой.
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