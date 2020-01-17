Ароматный напиток: неожиданные свойства кофе

Многие кофеманы знают об этих неожиданных свойствах этого ароматного напитка. Но не все догадываются, чем кофе может быть полезен, а чем наоборот навредит здоровью. В нашем материале речь пойдёт именно об этом.

Антицеллюлитное свойство





Кофейную гущу многие используют в качестве ингредиента для скраба. Благодаря этому свойству можно бороться с целлюлитом. Особенно помогают кофейно-масляные обертывания. Если заниматься собой, правильно питаться и ходить на тренировки, а также делать подобные обертывания, то вы заметите результат уже в кратчайшие сроки.





Здоровье и красота волос





Кофе можно также использовать в качестве косметического средства для тёмных волос. Если ополоснуть их слабым отваром кофе, то они станут более блестящими, здоровыми и красивыми. Также советуют втирать кофейную гущу в корни волос, что приведёт к их укреплению. Правда, помните, что промыть шевелюру от кофе будет весьма непросто, а запах может остаться.





Средство для чистки посуды





Кофе можно использовать в качестве средства для чистки посуды, в том числе жирной и пригоревшей. Также им хорошо отмываются бутылки из-под масла. Для этого кофейную гущу помещают в емкость, заливают горячей водой, дают так постоять немного и как следует встряхивать несколько минут. А уже затем следует промыть водой емкость. Даже гриль можно неплохо отмыть кофейной гущей.





Антидепрессивное свойство





После употребления одной чашки этого напитка начинает вырабатываться дофамин, от которого напрямую зависит настроение. Такие люди реже страдают от депрессии.





Предотвратить диабет 2 типа





Это ещё одно весьма неожиданное свойство кофе. В напитке содержатся вещества, способные снизить уровень сахара в крови. Поэтому среди любителей кофе меньше тех, кто страдает от диабета.





Защита печени и кишечника





Исследования показали, что употребление кофе уменьшает риск образования камней в желчном пузыре. Также это снижает риск развития рака печени, молочной железы и толстого кишечника.