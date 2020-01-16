Липосакция привела к появлению гангрены в ноге
Неудачно проведённая липосакция стало причиной появления огромной гангренозной дыры в ноге. 42-летняя женщина прибегла к пластической операции для того, чтобы удалить лишний жир из нижних конечностей.
Бывшая медсестра из Северной Каролины Мэри Аллен (Marie Allen) страдала от расстройства под названием липедема, которое характеризуется сильным отёком конечностей. В ее ногах скопилось такое большое количество жира, что она решилась обратиться к помощи пластического хирурга и пройти через липосакцию. Однако женщина очень не хотела ложиться под скальпель и сделала выбор в пользу липосакция Vaser - неинвазивный формы, при которой жировые клетки сжигаются с помощью мощных волн ультразвука. К сожалению, данная процедура, которая по идее должна быть намного безопасней традиционной операции, прошла крайне неудачно.
Мэри утверждает, что в результате этой липосакции она получила ожоги 3-й степени в левой ноге, приведшие к образованию инфекции. Очень быстро там начала развиваться полноценная гангрена, а кожа стала опадать с ноги, как кожура с лука. Первые серьезные изменения женщина заметила через 4 дня после процедуры, они выглядели просто как небольшой ожог. При этом хирург, который проводил липосакцию, утверждал, что у него 20-летний опыт работы в этой области, и женщине опасаться нечего. Именно этого врача она обвиняет в том, что он своевременно не выписал ей антибиотики, которые избавили бы несчастную от многих страданий.
В результате, Мэри прошла через многочисленные операции по удалению мертвой плоти, из-за чего у неё на ноге появилось отверстие, внешне напоминающее кратер вулкана. Кожа продолжала умирать, так что женщина быстро увидела собственное мышцы. Для того чтобы закрыть эту дыру, другим пластическим хирургом потребовалось провести несколько пересадок кожи, обошедшихся Мэри в десятки тысяч долларов. Теперь она вынуждена носить специальные компрессионные носки, ну а её подвижность и, само собой, уверенность в себе, серьезно пострадали. Женщина призывает других людей более ответственно подходить к липосакции нижних конечностей, которая может окончиться весьма печально. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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