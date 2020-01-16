Немецкий дерматолог Мёрс-Карпи объясняет, почему солярий не подготавливает кожу к солнцу

"Светлый тип кожи изначально не должен находиться на солнце дольше десяти минут», - говорит Мёрс-Карпи. - Пляжный отдых летом не должен начинаться с солнечных ожогов, поэтому важна максимальная защита от ультрафиолета".

Витамины защищают от окислительного стресса

Солярии не подходят для подготовки к летнему солнцу

«Световой спектр солярия состоит в основном из ультрафиолетовых лучей, в десять раз больше, чем на солнце. Поэтому солярий загар не защищает от солнечных ожогов. УФ-А также воздействует на коллагеновые волокна кожи».

Автозагар не имеет значения