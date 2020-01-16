Немецкий дерматолог Мёрс-Карпи объясняет, почему солярий не подготавливает кожу к солнцу
Многие отправляется в зимне-весенний период в жаркие страны и рискую получить солнечные ожоги. Немецкий дерматолог Марион Мёрс-Карпи объясняет как подготовить свою кожу, и почему для этого не подходит солярий и автозагар.
"Светлый тип кожи изначально не должен находиться на солнце дольше десяти минут», - говорит Мёрс-Карпи. - Пляжный отдых летом не должен начинаться с солнечных ожогов, поэтому важна максимальная защита от ультрафиолета".
Витамины защищают от окислительного стрессаКаждая солнечная ванна усиливает иммунную систему. При этом, когда солнце светит интенсивно, возникают свободные радикалы, которые заставляют клетки преждевременно стареть. Если вы хотите подготовить свою кожу к солнцу, вам следует снабдить ее антиоксидантами, витаминами и минералами. Эти антиоксиданты действуют как поглотители радикалов и делают кожу менее восприимчивой к солнечным повреждениям.
Наиболее важным является бета-каротин, предшественник витамина А. Наш организм может хранить бета-каротин в печени, жировой ткани, а также в коже. Это способствует образованию пигмента. Он создает легкую защиту от солнца изнутри. Но он слишком слаб, чтобы заменить солнцезащитный крем.
Солярии не подходят для подготовки к летнему солнцуДлительный загар создаются только коротковолновым компонентом UV-B на солнце. Длинноволновый компонент UV-A может дать только мгновенный загар, который скоро исчезнет. По этой причине Марион Мёрс-Карпи считает, что солярий совершенно не подходит для получения защитного загара перед отпуском.
«Световой спектр солярия состоит в основном из ультрафиолетовых лучей, в десять раз больше, чем на солнце. Поэтому солярий загар не защищает от солнечных ожогов. УФ-А также воздействует на коллагеновые волокна кожи».
Автозагар не имеет значенияТот факт, что кожа темного оттенка, не означает автоматически защиту от солнца. Кожа после автозагара требует такой же сильной защиты от ультрафиолета.
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