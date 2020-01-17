Доктор объясняет, почему не тонущий кал может быть тревожным симптомом
Если вы замечаете плавающий в воде и не тонущий кал несколько раз в неделю в течение месяца, обратитесь к врачу и расскажите об этом. Такой кал может быть тревожным симптомом возможных опасных нарушений – например, целиакии или панкреатита.
Причины того, почему кал не тонет, могут быть разные. Наиболее благоприятным является то, что в фекалиях концентрируется дополнительный газ, к этому обычно ведет употребление «газообразующих» продуктов, скажем, бобов или капусты. Часть вызываемых ими газов попадают в кал и делают его более воздушным.
Однако причиной не тонущего в воде кала также может быть очень высокое содержание жира в нем, о чем рассказала доктор медицины из США, гастроэнтеролог Рабия Де Латур. По ее словам, данная причина более серьезна и тревожна, поскольку избыток жира в кале еще не означает, что человек ест слишком много жира. За этой особенностью могут скрываться нарушения в работе организма.
«Плавающий кал и избыток жира, который это вызывает, являются индикатором нескольких различных проблем со здоровьем, которые имеют один и тот же общий симптом - мальабсорбцию. Это означает, что в вашей пищеварительной системе что-то не так, что ваше тело не усваивает питательные вещества как положено, что вы не можете правильно переваривать пищу», - поделилась мнением специалист.
Доктор Де Латур поясняет, что обычно не тонущий жирный кал вызвается тремя основными состояниями: целиакией, непереносимостью лактозы или панкреатитом.
«Каждое из этих состояний может привести к увеличению количества жира в человеческом кале, и все они нарушают пищеварение. При целиакии организм не усваивает группу белков, которые существуют в крахмале определенных зерен, в то время как непереносимость лактозы вызывает аллергию на молоко. Панкреатит возникает, когда пищеварительные соки в поджелудочной железе начинают переваривать саму поджелудочную железу и, следовательно, вредят железе», - рассказала ученый.
Доктор Де Латур рекомендует не стесняться рассматривать кал после посещения туалета. Если плавающие фекалии наблюдаются несколько раз в неделю в течение более месяца, следует записаться на прием к врачу и обследоваться, подытожила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины могут вызывать появление резко неприятного запаха кала.
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