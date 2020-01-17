Доктор объясняет, почему не тонущий кал может быть тревожным симптомом

«Плавающий кал и избыток жира, который это вызывает, являются индикатором нескольких различных проблем со здоровьем, которые имеют один и тот же общий симптом - мальабсорбцию. Это означает, что в вашей пищеварительной системе что-то не так, что ваше тело не усваивает питательные вещества как положено, что вы не можете правильно переваривать пищу», - поделилась мнением специалист.

«Каждое из этих состояний может привести к увеличению количества жира в человеческом кале, и все они нарушают пищеварение. При целиакии организм не усваивает группу белков, которые существуют в крахмале определенных зерен, в то время как непереносимость лактозы вызывает аллергию на молоко. Панкреатит возникает, когда пищеварительные соки в поджелудочной железе начинают переваривать саму поджелудочную железу и, следовательно, вредят железе», - рассказала ученый.