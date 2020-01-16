Пытавшаяся забеременеть 20 лет россиянка родила первенца в 49 лет
Редкий случай произошел в подмосковной Коломне, где местная жительница сумела самостоятельно родить первого ребенка в возрасте 49 лет. До этого все ее беременности на протяжении двадцати лет заканчивались неудачно.
Здоровая девочка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре. Эта новость никого бы не удивила, если бы не возраст ее матери – 49 лет. Кроме того, для женщины этот ребенок оказался первым. Жительница Коломны родила дочь на сроке в 39 недель с помощью кесарева сечения.
Как рассказали медики, и мама, и дочь чувствуют себя хорошо, их уже выписали из роддома. Женщина призналась журналистам, что ее муж «на седьмом небе» от счастья. Она также сообщила журналистам, что двадцать лет пыталась безуспешно забеременеть и наконец-то ей это удалось.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», с момента открытия Коломенского перинатального центра в 2017 году эти роды стали самыми поздними.
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