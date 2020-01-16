Лучшие страны для воспитания детей - Россия на 44-м месте
Россия заняла только 44-е место в рейтинге лучших стран для воспитания детей. При этом на вершине списка скандинавские страны, а США лишь на 18-й строчке.
Издание US News & World Report совместно с BAV Group и Вашингтонской школой при Университете Пенсивальнии опубликовали ежегодный рейтинг лучших и худших стран для воспитания детей. Если в аналогичном рейтинге лучших стран для жизни Россия расположилась на не самом плохом 23-м месте, то в этом списке, к сожалению, наша позиция не столь впечатляет. Россия оказалась на 44-й строчке, чуть уступая Китаю, Болгарии и Израилю. Впереди нас такие государства, как Польша, Чехия, Хорватия, Бразилия, Аргентина, Таиланд, Эстония, Литва, Латвия и даже Доминиканская Республика с Филиппинами.
Мы можем утешиться лишь тем, что из всех государств СНГ в этом рейтинге Россия занимает верхнюю строчку. Беларусь находится на 54-м месте, Азербайджан на 66-м, а Казахстан на 73-м. Украина расположилась на 57-й строчке. Ну а первенство в этом рейтинге принадлежит скандинавским государствам. Первую тройку составляют Дания, Швеция и Норвегия. В первую десятку также входит Канада, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия. При этом богатство страны, судя по всему, не всегда прямо отражается на удобстве в деле воспитания детей, поскольку очень богатые государства вроде США и Японии расположились на 18-й и 19-й строчках соответственно. Это связано с низкими показателями в области безопасности, финансовой доступности, политической стабильности и равенства доходов.
Кроме того, в США продолжают страдать от расизма. В десятку худших стран этого списка вошли Казахстан, Ливан, Гватемала, Мьянма, Оман, Иордания, Саудовская Аравия, Азербайджан, Тунис и Вьетнам. Составители списка учитывают размеры пособий по воспитанию детей, доступность услуг здравоохранения, образования, безопасность, экологию, преступность и различные социальные программы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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