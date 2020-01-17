Детям моложе 12 запретят играть головой в футболе
Власти Шотландии могут запретить игру головой в футболе среди детей моложе 12 лет. Существуют опасения, что неоднократные удары мячом по голове могут через долгие годы приводить к развитию старческого слабоумия.
Уже очень скоро во всех начальных школах Шотландии может быть введён запрет на игру головой в футбольных матчах, которые организуются между школьниками до 12 лет. Существуют серьезные опасения по поводу того, что неоднократные удары мяча по голове могут приводить к старческому слабоумию. Шотландская футбольная ассоциация объявит об этом запрете для детей уже в этом месяце, как сообщают журналисты. Отметим, что в США аналогичный запрет вступил в силу в 2015 году, однако Шотландия может стать первой европейской страной, которая последует этому примеру.
Многочисленные научные исследования показывают, что бывшие профессиональные футболисты имеют значительно более высокий риск столкнуться со старческим слабоумием и другими неизлечимыми дегенеративными заболеваниями вроде бокового амиотрофического склероза. Ученые предполагают, что неоднократные удары мячом по голове и травмы головы могут производить так называемый кумулятивный эффект, который с годами приводит к необратимым патологическим изменениям. Так, бывший капитан сборной Англии по футболу Алан Ширер однажды заявил, что боится стать жертвой старческого слабоумия, поскольку на пике своей футбольной карьеры иногда играл головой в мяч по сто раз в день и больше. Именно поэтому многие профессиональные футболисты из Шотландии уже положительно оценили инициативу местной футбольной ассоциации.
Ученые Университета Глазго заметили, что бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще умирают из-за дегенеративных заболеваний мозга. В сферу их внимание попали 7 680 шотландских футболистов, родившихся в период с 1900 по 1976 годы. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале New England Journal of Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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