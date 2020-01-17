Богатые люди живут дольше и здоровее
Новое исследование показало, что богатые люди не просто живут дольше бедных. В их жизни также гораздо больше здоровых лет.
Хорошо быть богатым человеком, но ещё лучше иметь это богатство в пожилом возрасте. Новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показало, что состоятельные мужчины и женщины не просто живут дольше, у них после 50 имеется на 8-9 здоровых лет больше, чем у самых бедных ровесников. Речь в исследовании шла только о жителях США и Англии. Это ещё одно доказательство того, что деньги имеют существенное значение в плане здоровья, которое опровергает популярную поговорку о том, что здоровье за деньги не купишь.
Результаты исследования опубликованы авторитетным научным журналом The Journals of Gerontology: Series A. В целом, оно позволила ответить на два основных вопроса. Какую роль играют социально-экономические факторы в продолжительности жизни человека и в том, насколько здоровой она является? Второй вопрос - действительно ли пожилые люди в Англии сохраняют своё здоровье дольше тех, кто проживает в США? Для ответа на эти вопросы ученые проанализировали две имеющихся базы данных по 25 000 человек старше 50 лет. Затем они оценили, как различные факторы вроде образования, социального положения и материального благосостояния могут использоваться в предсказании того, насколько долго человек проживет без каких-либо существенных хронических болезней, и насколько долго он сможет самостоятельно вставать с постели или готовить себе пищу.
Все эти данные сопоставлялись с материальным достатком человека. В обеих странах богатые женщины проживали в среднем 33 года без инвалидности после 50, что было на 8-9 лет дольше, чем у бедных женщин. При этом богатые мужчины жили 31 год без инвалидности после 50, что составляло на 8-9 лет дольше, чем бедные мужчины. Конечно, богатство можно определять по-разному, но в ходе этого исследования его оценивали по наличию недвижимости, ювелирных изделий и предметов искусства, а также прочих финансовых активов вроде сбережений и инвестиций. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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