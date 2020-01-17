Россиянка скончалась из-за передозировки парацетамола

"Лекарство парацетамол, которое является ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы, которые зачастую требуют трансплантации органов", - цитирует врачей издание "Номер Один".

Опасности самолечения

«Все препараты, которые разрешены для безрецептурного отпуска, рекламируются в СМИ, кажутся абсолютно безопасными. Эти препараты относятся к группе потенциально токсичных веществ, при превышении дозы проявляются токсичные свойства. Максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в нашей стране – 4 грамма или 8 таблеток. Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами. Это привело к смертельному повреждению печени. Я настоятельно рекомендую отказаться от самолечения», - говорит главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Бурятии Александра Данчинова.