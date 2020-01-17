Россиянка скончалась из-за передозировки парацетамола
24-летняя жительница Бурятии умерла от передозировки парацетамолом. По словам медиков, пытавшихся ее спасти, она принимала ежедневно по 6 таблеток в течении трех дней. На фоне гепатита В печень девушки не справилась со столь серьезной нагрузкой. Врачи еще раз предупреждают об опасности самолечения.
В качестве дополнительного фактора, который мог повлиять на смертельный исход, была диета пациентки - она худела и соблюдала низкокалорийное питание. Это нарушило работу ферментативной системы печени, что на фоне перенесенного гепатита В сыграло роковую роль.
В Республиканской клинической больнице, куда была экстренно доставлена девушка, рассказали, что парацетамол не такое безобидное лекарство, как о нем принято думать.
"Лекарство парацетамол, которое является ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы, которые зачастую требуют трансплантации органов", - цитирует врачей издание "Номер Один".После госпитализации, врачи провели интенсивную детоксикаю экстракорпоральными методом, а также вводили препараты, которые нейтрализуют остатки токсинов. Но даже такие экстренные методы не смогли спасти молодую девушку.
Опасности самолечения
«Все препараты, которые разрешены для безрецептурного отпуска, рекламируются в СМИ, кажутся абсолютно безопасными. Эти препараты относятся к группе потенциально токсичных веществ, при превышении дозы проявляются токсичные свойства. Максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в нашей стране – 4 грамма или 8 таблеток. Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами. Это привело к смертельному повреждению печени. Я настоятельно рекомендую отказаться от самолечения», - говорит главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Бурятии Александра Данчинова.
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