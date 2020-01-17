6 простых правил для сохранения здоровья почек
По данным Национального фонда почек (США), регулярные физические упражнения приносят пользу людям, улучшая их мышечную силу, контроль артериального давления, понижая уровень холестерина, а также нормализуя режим сна и массу тела. Вот еще 6 правил, которые сохранят ваши почки здоровыми.
Соблюдая эти 6 правил, вы минимизируете риск потери функции почек от самых разных заболеваний.
- Сократите потребление сахара. Высокий уровень сахара в крови не только подвергнет риску диабета, но и увеличит уровень сахара в почках. Сократите сладкую газировку, сладкие закуски и чрезмерно переработанную выпечку, содержащую рафинированный сахар.
- Уменьшите потребление соли. Натрий является важным макроминералом, но он вреден, когда присутствует в чрезмерных количествах. Избыток натрия не только заставляет организм запасать больше воды, чем необходимо, он также повышает кровяное давление, создавая тем самым нагрузку на кровеносные сосуды и почки организма.
- Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес может напрямую влиять на ваши почки, заставляя их работать усерднее и фильтровать отходы выше нормального уровня.
- Бросить курить. Курение замедляет приток крови к таким важным органам, как почки.
- Держите потребление алкоголя в умеренных количествах. Сократите потребление алкоголя, так как чрезмерное употребление алкоголя может вызвать изменения в функции почек и сделать их менее способными фильтровать вашу кровь.
- Мониторинг уровня холестерина. В дополнение к возникновению сердечных заболеваний, высокий уровень холестерина может вызвать образование бляшек, которые могут "засорить" почечные артерии и перекрыть приток крови к почкам, что приведет к потере их функции.
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