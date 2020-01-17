Каждый десятый мужчина может страдать от болезни Пейрони, искривляющей пенис

«Пострадавшие могут сначала заметить странное затвердение на половом члене. В результате пенис может быть сокращен в размере, оказаться сильно изогнутым, кроме того, возникают серьезные проблемы с эрекцией. Эти симптомы могут указывать на болезнь Пейрони», - сообщается в статье.

«Причины болезни Пейрони включают генетическую предрасположенность, незаметные травмы (например, во время полового акта), удаление предстательной железы или другие заболевания, например, болезнь Леддерхозе. Пейрони можно лечить с помощью лекарств или хирургического вмешательства», - дополнили специалисты.