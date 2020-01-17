Каждый десятый мужчина может страдать от болезни Пейрони, искривляющей пенис
Болезнь Пейрони может привести к укорочению и искривлению пениса, а также к серьезным проблемам с эрекцией. В основном подвержены ей мужчины старше 40 лет: примерно каждый десятый сталкивается с этим нарушением, сообщает Focus.de.
Британская газета «Гардиан» недавно сообщила, что болезни Пейрони могут быть подвержены порядка 10% зрелых мужчин. Немецкий центр урологии и фаллопластической хирургии сообщает в онлайн-справочнике о 5% мужчин. В основном от данного расстройства страдают мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, хотя в редких случаях оно может возникнуть и в молодом возрасте.
«Пострадавшие могут сначала заметить странное затвердение на половом члене. В результате пенис может быть сокращен в размере, оказаться сильно изогнутым, кроме того, возникают серьезные проблемы с эрекцией. Эти симптомы могут указывать на болезнь Пейрони», - сообщается в статье.
По данным Немецкого центра урологии и фаллопластической хирургии, искривление полового члена является не причиной заболевания, а одним из нескольких возможных последствий патологических процессов. На начальной стадии заболевания возникает воспаление, приводящее к образованию доброкачественной опухоли или бляшки. В результате такого утолщения пораженная эректильная ткань теряет возможность полностью расширяться во время эрекции, и пенис во время эрекции способен изогнуться почти до 90 градусов.
«Причины болезни Пейрони включают генетическую предрасположенность, незаметные травмы (например, во время полового акта), удаление предстательной железы или другие заболевания, например, болезнь Леддерхозе. Пейрони можно лечить с помощью лекарств или хирургического вмешательства», - дополнили специалисты.
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