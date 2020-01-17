Как победить запах стареющего тела? Ученые предлагают употреблять смородину

«Это связано с процессом окисления липидов - расщепления жиров, вызванного окислительным стрессом, когда организм производит избыток вредных свободных радикалов», - поясняют научные специалисты.

«Благодаря тому, что черная смородина является мощным антиоксидантом, она защищает здоровье клеток и снижает перекисное окисление липидов, тем самым приводит к снижению выбросов газа через кожу», - заявили исследователи.

«Неприятный запах тела может оказывать огромное влияние на самооценку, и эта проблема увеличивается с возрастом. Наше исследование показывает, что значительное снижение острого запаха тела в среднем возрасте и у пожилых людей может быть достигнуто путем простых изменений в рационе», - заключили авторы проекта.