Как победить запах стареющего тела? Ученые предлагают употреблять смородину
По мере приближения старости тело может приобретать неприятный запах, обусловленный выработкой специфического газа. Исследование показало, что победить этот запах стареющего тела помогают добавки черной смородины, сообщает The Times Hub.
Характерный телесный «аромат» может быть вызван газом кожного сала, известным как 2-ноненаль, который является побочным продуктом нормального процесса старения.
«Это связано с процессом окисления липидов - расщепления жиров, вызванного окислительным стрессом, когда организм производит избыток вредных свободных радикалов», - поясняют научные специалисты.
Ученые из Университета Чичестера (Великобритания) и Университета Токай (Япония) утверждают, что есть меры, которые позволяют уменьшить выбросы на коже, провоцирующие «старый запах», на 80%. Это эффективно устраняет неприятный запах тела.
В частности, по словам экспертов, употребление черной смородины в форме добавок может помочь предотвратить появление запаха, который часто ассоциируется с пожилыми людьми.
«Благодаря тому, что черная смородина является мощным антиоксидантом, она защищает здоровье клеток и снижает перекисное окисление липидов, тем самым приводит к снижению выбросов газа через кожу», - заявили исследователи.
В их испытаниях участвовала группа из 14 человек в возрасте от 49 до 64 лет. Добровольцы получали порошкообразную добавку из черной смородины в течение семи дней. Результаты показали, что ягоды снизили выбросы кожного газа в среднем на 28%, в то время как у шести участников они уменьшились до 69%, а у двоих - до 82%.
«Неприятный запах тела может оказывать огромное влияние на самооценку, и эта проблема увеличивается с возрастом. Наше исследование показывает, что значительное снижение острого запаха тела в среднем возрасте и у пожилых людей может быть достигнуто путем простых изменений в рационе», - заключили авторы проекта.
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