Метформин исследуют на наличие канцерогенов
Главные виновник скандалов, связанный с обнаружением в некоторых лекарствах потенциальных канцерогенов (например, был отозван популярных препарат от язвы желудка Zantac) - N-нитрозодиметиламин или NDMA. Теперь подозревают, что он также может содержаться в популярном лекарстве от диабета 2 типа метформине.
Было обнаружено, что метформин, который дают многим людям с диабетом 2 типа для контроля высокого уровня сахара в крови, может содержать канцерогены.
Что такое NDMA?NDMA является опасным веществом, которое можно найти в воде и некоторых продуктах питания. Он может проникать в такие продукты, как копчености, молочные продукты, во время упаковки, обработки и хранения. Люди регулярно подвергаются его воздействию в небольших количествах, однако длительное воздействие может увеличить риск заболевания раком. Всемирная организация здравоохранения считает его «вероятным канцерогеном для человека».
Кроме того, передозировка может вызвать повышение температуры, спазмы в животе, рвоту, головокружение и желтуху. Некоторые исследования на животных показали, что более высокие дозы потенциально токсичны для печени.
Я принимаю метформин, что делать?Существует предположение, что высокие уровни NDMA в лекарствах от язвы желудка были результатом нагревания лекарств выше комнатной температуры. Возможно, при транспортировке от завода-производителя до аптеки. Или подобный эффект может возникнуть, когда люди держат свои лекарства в машине в жаркий день. FDA (США) утверждает, что все еще остались некоторые вопросы о роли температуры в формировании NDMA, но те, кто принимает метформин, могут рассмотреть вопрос о том, чтобы хранить его в прохладных условиях.
Следует также помнить о том, что людям, принимающим лекарства от язвы, рекомендовалось ограничить потребление продуктов, содержащих нитраты, например, обработанное мясо. Между образованием NDMA в организме и наличием нитритов может существовать связь.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как избавиться от синдрома ночной еды.
Оставить комментарий