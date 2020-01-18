Синдром ночной еды: насколько опасны ночные перекусы?
Осаждать холодильник в полночь - довольно вредно, потому что лишние калории напрягают весь организм, не дают ему полноценно отдохнуть и восстановиться. Воспользуйтесь несколькими советами немецких диетологов, чтобы не вставать по ночам к холодильнику.
Иногда вы не можете по-другому: голод заставляет просыпаться и подгоняет к холодильнику. Это серьезное расстройство или просто вредная привычка?
Исследования еще не прояснили это, но у науки уже есть имя для явления: "синдром ночной еды".
Гормоны соблазняют вас перекусить в полночь?Некоторые исследования показывают, что гормоны играют в этом важную роль. Было установлено, что у таких людей значительно снижается уровень мелатонина - гормона, который обеспечивает глубокий и непрерывный сон. Этот дефицит часто идет рука об руку с низким уровнем гормона лептина, который отвечает за чувство сытости: это «взаимодействие» приводит к увеличению ночного аппетита.
Эти факторы нарушают сонПомимо гормонального дисбаланса, есть и другие возможные причины: стресс, шум и даже поздние интенсивные тренировки мешают организму успокоиться.
Риски для здоровьяСон - это состояние физиологического восстановления организма. Органы работают на полной скорости между 1 и 4 часами, особенно печень.
Если вы проснулись от голода на этом этапе, ваш метаболизм нарушается. Нарушение внутренних часов может привести к ослаблению иммунной системы, восприимчивости к инфекциям, аллергии и недомоганию.
Что делать с поздним голодом?
- Ходите по магазинам осознанно, не копите вредные продукты, которыми легко перекусить ночью.
- Установите небольшие барьеры на пути к холодильнику.
- Если у вас проблемы со сном, ужин должен быть усваиваемым и содержать больше углеводов. Макароны, картофель или рис делают вас более сонными.
- Уменьшите стресс в повседневной жизни, выключите мобильный телефон и создайте успокаивающую вечернюю рутину, которая помогает расслабиться.
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