Рак поджелудочной: как жить, чтобы не заболеть самым трудноизлечимым видом рака
Низкие шансы на выживание, трудно поддающийся лечению: рак поджелудочной железы является одной из самых больших проблем для онкологов. Если хотите защитить себя от опухоли, вы должны жить здоровой жизнью, и, прежде всего, не должны доводить себя до диабета.
Образ жизниКурение, ожирение, "жирная" диета, чрезмерное употребление алкоголя - факторы риска развития рака поджелудочной железы. Однако связь не столь ясна, как при курении и раке легких.
ВоспалениеВлияние хронического панкреатита на риск рака поджелудочной железы доказан.
ДиабетДиабет не является прямым предшественником рака поджелудочной железы, как например полипы при колоректальном раке. Но часто диабет предшествует диагностике рака.
"В своем интервью миру Фолькер Элленридер, директор клиники гастроэнтерологии и эндокринологии при "Университетском медицинском центре Геттингена", сказал, что диабет может быть ранним диагнозом (в некоторых случаях). Было установлено, что, если у пациента в возрасте 50 лет был диагностирован рак поджелудочной железы, у него часто диагностировался диабет несколькими годами ранее", - пишет издание Focus.
ГенетикаГенетические факторы играют роль, особенно важны наследственные формы хронического панкреатита. Если один или два близких родственника страдают от рака поджелудочной железы, обращение к врачу для снижения рисков имеет смысл.
Отсутствие раннего выявленияОдним из факторов риска является также тот факт, что в отличие от рака молочной железы или толстой кишки не существует методов раннего выявления. В будущем, диагностика будет опираться на анализы крови. Тем не менее, до сих пор не было разработано никакого подхода, позволяющего определить достоверное раннее обнаружение рака поджелудочной в крови.
Ранее на Медикфорум мы писали о признаках заболевания поджелудочной железы.
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