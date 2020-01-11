Главные признаки панкреатита и других заболеваний поджелудочной железы

Железа работает круглосуточно

до трех литров пищеварительного секрета с многочисленными ферментами, которые расщепляют пищу;

бикарбонат, для нейтрализации соляной кислоты, добавляемой к пище в желудке, когда она проходит через органы пищеварения;

гормоны инсулин и глюкагон для метаболизма сахара.

«Прежде всего, регулирование уровня сахара в крови жизненно важно при выполнении этих функций», - подчеркивает Хана Алгюль, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене.

Тяжелый панкреатит встречается все чаще

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диабет

рак поджелудочной железы

4 фактора, которые делают поджелудочную железу больной

отсутствие физических упражнений

избыточный вес

потребление алкоголя

курение

Признаки болезни часто неверно истолковываются

«Поскольку орган находится глубоко, позади желудка и позвоночника, часто возникают боли в спине», - сообщает Хана Алгюль в интервью изданию Focus.