Главные признаки панкреатита и других заболеваний поджелудочной железы
Многие люди недооценивают заболевания поджелудочной железы, которые могут быть смертельными. Печень считается незаменимым органом детоксикации, однако гораздо меньше людей знают, для чего нужна поджелудочная железа. Немецкий гастроэнтеролог рассказывает о причинах болезни поджелудочной железы, и о симптомах, на которые следует обратить внимание.
Железа работает круглосуточноИ выполняет ценные функции, в частности она выделяет:
- до трех литров пищеварительного секрета с многочисленными ферментами, которые расщепляют пищу;
- бикарбонат, для нейтрализации соляной кислоты, добавляемой к пище в желудке, когда она проходит через органы пищеварения;
- гормоны инсулин и глюкагон для метаболизма сахара.
«Прежде всего, регулирование уровня сахара в крови жизненно важно при выполнении этих функций», - подчеркивает Хана Алгюль, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене.
Тяжелый панкреатит встречается все чащеИ острый, и хронический панкреатит встречаются сегодня чаще, чем десять лет назад. Причиной значительного роста числа пациентов является отсутствие физических упражнений, неправильное питание и избыточный вес.
Это затрагивает все три главных заболевания поджелудочной железы:
- панкреатит
- диабет
- рак поджелудочной железы
4 фактора, которые делают поджелудочную железу больнойОбраз жизни характеризуется четырьмя нездоровыми формами поведения:
- отсутствие физических упражнений
- избыточный вес
- потребление алкоголя
- курение
Признаки болезни часто неверно истолковываютсяИзвестны ранние признаки наиболее распространенного заболевания поджелудочной железы, диабета: повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, нарушения зрения.
Два других заболевания поджелудочной железы - панкреатит и рак поджелудочной железы - характеризуются довольно неспецифической болью.
«Поскольку орган находится глубоко, позади желудка и позвоночника, часто возникают боли в спине», - сообщает Хана Алгюль в интервью изданию Focus.Симптомы легко спутать с проблемами межпозвонкового диска. Также может возникнуть боль, которая неправильно приписывается желудку.
Больная поджелудочная железа давит на желчный проток, который проходит вдоль него. Окклюзия желчных протоков приводит к желтухе с пожелтением глазных яблок и кожи.
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