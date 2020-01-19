Читмил: как похудеть, несмотря на срывы

Читмил: как похудеть, несмотря на срывы

Вы сейчас на диете, и время от времени угощаете себя вредной едой? В случае так называемой "читерской еды", вы можете "грешить" во время диеты и поддаваться желанию чего-то сладкого или жирного. Но по правилам.

По словам эксперта по диете Маши Дэвис, читмил - это не что иное, как афера:
«Они являются признаком того, что вы не удовлетворены своей диетой».
Но некоторые просто нуждаются в этом, чтобы иметь возможность поддерживать диету действительно долгое время и питаться в целом здоровее. Если вы относитесь к этому числу людей, эти три совета могут помочь извлечь максимальную пользу из "мини срывов".

Не мучьте себя нравоучениями

Если вы решили устроить праздник, вы должны придерживаться своего решения, наслаждаться им и выключать совесть. Рассматривайте все это как маленький подарок, как "угощение", которым вы себя награждаете после нескольких дней или недель воздержания.

Обратите внимание на планирование

Для некоторых имеет смысл включить ежедневный мини-грех (конфета или кусочек шоколада), в основной план диеты. Другие предпочитают еженедельный чит-день, где они побалуют себя чем-то большим. Существует также возможность съесть "вредную" еду в качестве награды за достижение поставленной цели - а затем установить новую цель.

Прислушайтесь к своему внутреннему чувству

Важно выбрать блюда, которыми вы действительно сможете насладиться. Это может быть чизбургер, пицца или шоколадный батончик. Все, что вам действительно хочется.

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Читмил: как похудеть, несмотря на срывы
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