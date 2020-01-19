Читмил: как похудеть, несмотря на срывы
Вы сейчас на диете, и время от времени угощаете себя вредной едой? В случае так называемой "читерской еды", вы можете "грешить" во время диеты и поддаваться желанию чего-то сладкого или жирного. Но по правилам.
По словам эксперта по диете Маши Дэвис, читмил - это не что иное, как афера:
«Они являются признаком того, что вы не удовлетворены своей диетой».Но некоторые просто нуждаются в этом, чтобы иметь возможность поддерживать диету действительно долгое время и питаться в целом здоровее. Если вы относитесь к этому числу людей, эти три совета могут помочь извлечь максимальную пользу из "мини срывов".
Не мучьте себя нравоучениямиЕсли вы решили устроить праздник, вы должны придерживаться своего решения, наслаждаться им и выключать совесть. Рассматривайте все это как маленький подарок, как "угощение", которым вы себя награждаете после нескольких дней или недель воздержания.
Обратите внимание на планированиеДля некоторых имеет смысл включить ежедневный мини-грех (конфета или кусочек шоколада), в основной план диеты. Другие предпочитают еженедельный чит-день, где они побалуют себя чем-то большим. Существует также возможность съесть "вредную" еду в качестве награды за достижение поставленной цели - а затем установить новую цель.
Прислушайтесь к своему внутреннему чувствуВажно выбрать блюда, которыми вы действительно сможете насладиться. Это может быть чизбургер, пицца или шоколадный батончик. Все, что вам действительно хочется.
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