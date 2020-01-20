За три года женщина прошла через все три типа рака кожи
34-летняя женщина прошла через все три основных типа рака кожи за три года. Это произошло после того, как она некоторое время принимала злокачественную опухоль на коже за прыщи.
Жительница Техаса Джеска Форсит (Jeska Forsyth) впервые заметила уплотнение в верхней части лба, которое неоднократно отпадало само собой, в 2008 году. Через 6 лет после этого женщина посетила дерматолога, причём по настоянию матери, которая и оплатила этот приём. Именно там Джеска узнала о том, что у неё рак кожи, и ей экстренно необходима хирургическая операция для того, чтобы удалить проблемную опухоль. Потом женщина также ежедневно наносила крема для наружного применения в рамках химиотерапии, из-за чего кожа женщины покраснела и воспалилась.
Через некоторое время Джеске сообщили о том, что рак побежден, однако в феврале 2015, а затем ещё и в декабре 2017 у неё снова диагностировали рак кожи после того, как она посещала врачей с подозрительными отметинами на теле. И только относительно недавно эта американка, наконец, завершила долгий путь лечения, в ходе которого она вылечила все три основных типа рака кожи. К ним относятся базальноклеточная карцинома, сквамозноклеточная карцинома и меланома.
Чисто теоретически пациент может столкнуться с разными типами рака кожи, хотя это и бывает достаточно редко. Сама женщина полагает, что полученные в детстве солнечные ожоги могли повлиять на тяжесть течения этой болезни. К примеру, если человек получает подобного рода ожоги каждый год или раз в два года, то риск развития меланомы - наиболее распространенного типа рака кожи - вырастает в три раза. Отметим, что у пациентов с опухолями кожи неплохие шансы на полную победу над болезнью даже на поздних стадиях, но только не тогда, когда у них диагностируют злокачественную меланому. Это самый редкий и самый агрессивный вид рака кожи, вызывающий быстрые метастазы и очень часто приводящий пациентов к смерти. Историю женщины публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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