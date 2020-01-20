Рыбий жир может увеличить количество сперматозоидов
Рыбий жир может увеличить количество сперматозоидов и даже размер яичек у мужчин. Исследователи из Дании отметили эту связь, но не доказали существование причины и следствия.
Добавки с рыбьим жиром увеличивают размер мужских яичек и количество сперматозоидов, как показало исследование. В ходе наблюдений мужчины, которые принимали капсулы с рыбьим жиром, содержащие жирные кислоты Омега-3, имели, в среднем на 1,5 мл больший объем яичек и при эякуляции выделяли на 0,6 мл больше сперматозоидов. У молодых людей со средним возрастом в 18 лет, которые участвовали в этом эксперименте, количество рыбьего жира в рационе составляло не менее 60 капсул за 90 дней.
Крупные яички и большее количество сперматозоидов связаны с повышенным уровнем тестостерона и лучшими прогнозами в плане фертильности, хотя нынешнее исследование не оценивало степени плодовитости молодых людей. Сам эксперимент назван его авторами «хорошо организованным» и убедительным, но исследование было наблюдательным. Оно выявило существование связи, но не доказало, что именно рыбий жир приводит к увеличению объема яичек и количества сперматозоидов. Всего в эксперименте ученых из Университета Южной Дании приняли участие 1 679 молодых людей, которые посещали военные сборы.
Отметим, что в Дании военная служба является обязательной для всех здоровых мужчин старше 18 лет, так что молодые люди в этом эксперименте не были профессиональными военнослужащими. Каждый прошел через проверку на ЗППП, оценку физиологических показателей, предоставил образцы сперматозоидов и ответил на вопросы по поводу питания и образа жизни. При этом прием капсул с рыбьим жиром был добровольным, то есть молодые люди сами по собственной инициативе принимали эти добавки, а не следовали каким-то требованиям организаторов эксперимента. В целом, у самых больших любителей рыбьего жира при среднестатистическом оргазме выделялось на 1 млн больше сперматозоидов. Об этом пишет JAMA Network Open. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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