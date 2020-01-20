Две порции йогурта в неделю снижает риск колоректального рака у мужчин
У 4,4% мужчин и у 4,1% женщин в течение жизни развивается колоректальный рак. В то время как существует целый ряд факторов, которые способствуют риску развития этого вида злокачественных опухолей, одним из главных виновников является плохое питание. Недавние исследования показывают, что соблюдение здоровой диеты, особенно употребление полезного для кишечника йогурта, может помочь предотвратить развитие колоректального рака.
Исследование, опубликованное в журнале Gut, показало, что две или более еженедельных порций йогурта могут помочь снизить риск развития аденом, которые предшествуют развитию колоректального рака - по крайней мере, у мужчин. Эти аденомы, хотя обычно доброкачественные, представляют собой аномальные новообразования, которые могут перерасти в злокачественные опухоли.
ИсследованиеДля этого исследователи набирали и анализировали диеты, а также последующее развитие различных типов аденомы среди 32 606 мужчин и 55 743 женщин. Каждые четыре года исследователи просили участников предоставлять подробную информацию о своем образе жизни и рационе питания, включая количество йогурта, который они съели.
РезультатыУ мужчин, которые ели две или более порций в неделю, вероятность развития обычной аденомы была на 19% ниже, чем у мужчин, которые вообще не ели йогурт. Этот пониженный риск был более явным при работе с аденомами, которые с высокой вероятностью могут стать злокачественными, с локализацией в толстой кишке - в этих случаях риск снизился до 26%. К сожалению, исследовательская группа не смогла найти связи между потреблением йогурта и развитием аденом у женщин.
Чтобы объяснить свои выводы, ученые предположили, что Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilius, две бактерии, которые обычно есть в живом йогурте, могут снизить в кишечнике количество веществ, вызывающих рак.
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