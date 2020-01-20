Потрясающее лекарство вернуло зрение слепому регбисту
Уникальное лекарство вернуло зрение бывшему игроку в регби, который потерял его из-за редкого расстройства в 22 года. Ему помогли в рамках генной терапии.
Жителю Шотландии Рори Девар (Rory Dewar) было всего 22 года, когда он потерял зрение, столкнувшись с редким расстройством. У него диагностировали наследственную оптическую нейропатию Лебера (LHON), которая вызывается мутацией гена, убивающего здоровые клетки в сетчатке, что приводит к вымиранию зрительного нерва. С этой болезнью сталкивается один человек из 30 000, и обычно это молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, либо вступающие в менопаузу женщины. Большинство пациентов ничего не знают о болезни до тех пор, пока их зрение не начинает резко ухудшаться. Расстройство неизлечимо.
И вот некоторое время назад американских центр пригласил 90 добровольцев со всего мира, страдающих от данного типа нейропатии, для того, чтобы они приняли участие в экспериментальном методе лечения LHON. В мае 2018 года Рори отправился в город Денвер, где ему провели инъекции в глаза. С тех пор он неоднократно совершал поездки в США для осмотра своего состояния за счет французской компании GenSight Biologics, которая и разработала эту генную терапию. И вот теперь представители этой компании уже ведут переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейским медицинским агентством для того, чтобы получить одобрение своего нового медицинского препарата под названием Lumevoq.
Сам Рори очень надеется на то, что это лекарство будет одобрено, и оно поможет другим людям с тяжёлой, пока что официально неизлечимой болезнью. Первые результаты у самого Рори появились уже в течении 24 часов после инъекции. Постепенно зрение возвращалось, что показывали тесты с оптической таблицей. Рори говорит, что всегда будет благодарен судьбе за участие в этих клинических исследований, которые изменили его жизнь в лучшую сторону. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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