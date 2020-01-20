Подводный суперфуд: польза для здоровья водорослей
Какой бы вид водорослей вы не выбрали, будьте уверены - все они полезны для вашего здоровья, а их уникальный состав даст вашему организму такое сочетание витаминов и минералов, которое вы не сможете получить ни в одном продукте.
Водоросли богаты питательными веществами
"Водоросли полны йода, аминокислот, витаминов А, С и В6, железа, цинка, кальция, калия и фосфора. Кроме того, они являются отличным источником антиоксидантов, которые могут защитить ваш организм от воспаления. Количество каждого питательного вещества будет варьироваться в зависимости от вида водорослей, которые вы потребляете, но все они, как правило, содержат большое количество каждого из перечисленных питательных веществ", - пишет издание Helth News.
Водоросли помогают поддерживать работу щитовидной железыВодоросли содержат много йода, необходимого для выработки гормонами щитовидной железы. Например, комбу, тип морских водорослей, содержит 2524 микрограмма йода в одном грамме, что составляет более 1,682 процента от рекомендуемой суточной дозы. Здоровая щитовидная железа выделяет гормоны, которые дают вам энергию и восстанавливают клетки. Это означает, что водоросли могут поддерживать работу щитовидной железы на 100%.
Водоросли полезны для кишечникаВодоросли являются отличным источником клетчатки, которая полезна для кишечника. Кроме того, в них есть природные сахара, известные как сульфатированные полисахариды, которые могут увеличить рост полезных кишечных бактерий. Морские водоросли также содержат фукоиданы, каррагинаны и агары - известные пребиотики, которые могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий.
Водоросли могут улучшить ваш уровень сахара в кровиЯпонское исследование показало, что фукоксантин в водорослях также может снизить уровень сахара в крови. Фуконксантин снижает резистентность к инсулину, облегчая стабилизацию уровня сахара. Другое исследование даже обнаружило, что у диабетиков 2 типа, которым было предписано употреблять порошкообразные добавки из морских водорослей ежедневно в течение двух месяцев, уровень сахара в крови снижался до 12%.
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