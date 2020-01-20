4 естественных способа предотвратить высокое кровяное давление
Гипертония является фактором риска для многих угрожающих жизни состояний, включая сердечную и почечную недостаточность, инфаркт и инсульт. Поэтому важно каждый день применять естественные меры профилактики высокого кровяного давления. Вот 4 способа, которые оздоровят ваши сосуды.
Здоровая диетаСотни исследований доказали значительные преимущества здоровой диеты против гипертонии. Одно из таких исследований, опубликованное в американском Журнале гипертонии, свидетельствует о силе вегетарианской диеты, то есть важно сократить потребление насыщенных жиров и отказаться от трансжиров. Выбирайте продукты с высоким содержанием магния и кальция, такие как шпинат и брокколи - эти минералы могут регулировать кровяное давление.
Регулярные упражненияСуществует тесная связь между недостаточным количеством упражнений и высоким кровяным давлением. Ничто не заменит пользу для здоровья, обеспечиваемую физической активностью, когда дело доходит до контроля артериального давления. Преимущества связаны с воздействием, которое упражнение оказывает на выработку оксида азота. Это помогает расширить кровеносные сосуды и защищает от окислительного стресса.
МассажМассаж снимает стресс и снижает кровяное давление. Исследователи полагают, что это связано с тем, что он стимулирует кровоток и лимфоток, снижая нагрузку, которую может испытывать сердце. Есть также исследование, которое предполагает, что ароматерапевтический массаж может обеспечить похожий эффект.
Снижение стрессаСтресс, как острый, так и хронический, является серьезным фактором риска развития гипертонии - он усиливает реакцию симпатической нервной системы. Это увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает выброс воспалительных гормонов стресса, таких как кортизол. Стресс также вызывает повторное повышение артериального давления, которое в конечном итоге может привести к гипертонии. Ряд упражнений и техник расслабления могут снизить уровень стресса и снизить риск высокого кровяного давления.
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