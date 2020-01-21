Резкий плохой запах урины: опасные причины этого изменения
Плохой запах урины могут вызывать ряд причин, зачастую безвредных. Но в некоторых случаях резкий неприятный «аромат» мочи может быть признаком того, что в организме происходят опасные процессы, связанные с дисфункцией органов или их заболеванием.
К достаточно безвредным и легко контролируемым факторам, в связи с которыми урина приобретает плохой запах, относятся недостаточное потребление воды, присутствие в рационе определенных продуктов и большого количества кофе, прием витаминов. Портал MedikForum.ru решил обратить внимание на другие, более опасные причины, вызывающие изменение в запахе мочи.
Инфекция мочевыводящих путей. Она развивается, когда бактерии попадают мочевую систему через мочеиспускательный канал, а затем начинают размножаться в мочевом пузыре. Продукты жизнедеятельности этих бактерий и придают моче резкий неприятный запах. В то же время полезно знать: как правило, одно лишь появление плохого запах урины не говорит об инфекции мочевыводящих путей, у нее должны быть и другие симптомы – например, чувство жжения при мочеиспускании, мутная или кровянистая моча.
Дрожжевая инфекция. Дрожжи - это микроорганизмы, которые естественным образом живут в различных частях тела, включая влагалище. Но когда дрожжи выходят из-под контроля, они могут вызывать инфекцию. Дрожжевые инфекции возникают во влагалище, но поскольку мочеиспускательный канал расположен так близко к влагалищному отверстию, моча может перенять запах от соседнего очага инфекции.
Инфекция, передающаяся половым путем. Некоторые из них могут вызывать уретрит или воспаление мочеиспускательного канала, а все, что провоцирует воспаление или раздражение, потенциально может быть связано с бактериями, которые могут изменить запах мочи». Хламидиоз, трихомониаз и гонорея являются ИППП, которые чаще всего вызывают уретрит и изменения в запахе урины.
Камни в почках. Камни в почках развиваются, когда соль и другие минералы, содержащиеся в моче, слипаются и образуют твердые камнеобразные отложения. Они могут быть мелкие как песчинки и крупные как куски гравия. Камни в почках могут собирать бактерии и приводить к инфекции, что изменяет запах мочи.
Другие симптомы почечных камней включают боль в спине, боку или паху; тошноту или рвоту; частое мочеиспускание; кровь в моче; боль при мочеиспускании и лихорадку.
Пиелонефрит. Данное воспалительное заболевание почек может развиваться в здоровых почках (первичный пиелонефрит) или же оказаться осложнением уже имеющегося заболевания. Резкое изменение запаха мочи вкупе с тянущими болями в пояснице – это симптом, который позволяет своевременно обнаружить пиелонефрит и начать лечение (на начальной стадии оно очень эффективно).
Диабет. У людей с диабетом организм пытается избавиться от избытка глюкозы через мочу. Концентрируясь в урине, глюкоза придает ей неприятный запах с сладкими фруктовыми нотами. Также при этом обостряется потребность в мочеиспускании, увеличивается его частота.
Заболевания печени. Неприятный запах урины может быть отражателем процессов, связанных с заболеваниями печени. В этом случае также можно отметить дополнительные признаки - желтизну белков глаз, потемнение мочи, тошноту, отсутствие аппетита.
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