8 способов сделать мозг более пластичным и защитить его от возрастных изменений
Развитие пластичности мозга помогает создавать новые нейроны и поддерживать таким образом когнитивное здоровье с возрастом.
Многие нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона, включают потерю нейропластичности. Точно так же с утратой нейропластичности может быть связано возрастное ухудшение когнитивной функции. Между тем, научные исследования все чаще показывают, что диета и образ жизни играют важную роль в развитии такого важного качества, как пластичность мозга.
Портал MedikForum.ru выяснил, какие способы помогают сделать мозг более пластичным.
Получать магний. Магний участвует в значительном количестве функций организма, и поддержание работы мозга является одной из них. Известно, что увеличение потребления магния приводит к улучшению нервной деятельности и когнитивных функций. Чтобы получать достаточно магния, ешьте темно-зеленые листовые овощи, орехи и семечки, темный шоколад, бананы.
Есть яйца. Яичные желтки богаты холином, который необходим для производства нейротрансмиттера ацетилхолина, что жизненно важно для нейронной пластичности. Яйца также являются богатым источником других полезных для мозга питательных веществ, таких как селен и омега-3 жиры.
Достаточно спать. Сон - это время, когда мозг отдыхает и восстанавливается, реанимируя все нервные связи, чтобы начать на следующий день работать снова. Работа мозга состоит в обучении, создании новых воспоминаний и развитии новых навыков. Без достаточного сна нервные связи не восстанавливаются, а вместо этого остаются переплетенными.
Есть рыбу. Многочисленные исследования показывают, что жиры омега-3 необходимы для оптимального здоровья мозга: они защищают орган от потери когнитивной функции и повышают нейронную пластичность. Источник омега-3, жирная рыба, должна употребляться 2-3 раза в неделю.
Использовать куркуму. Эта пряность является очень сильным противовоспалительным средством: ее компонент куркумин может защитить от повреждения свободными радикалами, которые способствуют потере мозговой пластичности.
Выполнять физические упражнения. Физическая активность крайне важна для процессов восстановления нервов: она обеспечивает защиту от заболеваний головного мозга и помогает предотвратить снижение когнитивных функций на протяжении всей жизни.
Уменьшать свой стресс. Стресс является частью повседневной жизни и, как правило, неизбежен. Однако то, как мы справляемся со стрессом, помогает сопротивляться потере нейропластичности в мозге. Чем спокойнее и осознаннее мы относимся к жизненным трудностям, тем лучше наш мозг оказывается защищен от неприятных и опасных изменений в зрелом возрасте и старости.
Менять рутинные привычки. Выполняя привычные задачи, мозг не работает так усердно, как мог бы. Такая закоснелость опасна, поскольку в мозге не формируются новые нервные пути. Чтобы «расшевелить» мозг и заставить его производить новые нейроны, давайте ему необычные задания – выбирайте новые маршруты вместо хорошо знакомых, используйте левую руку вместо правой, осваивайте новые и непривычные для себя виды деятельности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие питательные вещества в нашем рационе защищают мозг от возрастных нарушений.
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