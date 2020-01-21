Одиночество резко ускоряет старение
Одиночество влияет на скорость старения человека так же сильно, как курение и лишний вес. Но если мы научимся психологически воспринимать естественное старение, то это поможет избежать одиночества.
Ученые пришли к выводу о том, что одиночество человека намного ускоряет процессы старения, и в этом плане она так же опасно, как курение и лишний вес. Но если человек принимает факт естественного старения и то, что он может после 70 или 80 лет оказаться в доме престарелых, то это помогает бороться с одиночеством. Именно рациональное отношение к жизни и естественным её процессам даёт те самые силы, которые необходимы человеку для адаптации.
Это исследование проводилось в американском Сан-Диего, в нем приняли участие 30 обитателей местных домов престарелых, которые использовали различные механизмы психологического приспособления к новой для себя реальности. Некоторые из них ударялись в религию или мистицизм, другие пытались наладить общение с окружающими их людьми. 85% участников опроса в возрасте между 67 и 92 годами признали, что они испытывают разную степень одиночества. Именно поэтому исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и пришли к выводу о том, что одиночество может ускорять процессы старения не менее сильно, чем вредные привычки.
В США около 42 млн взрослых людей старше 45 испытывают одиночество. Четверть всего населения страны проживает одни. Именно одиночество является одной из основных психологических проблем, оно может производить опустошающее воздействие на физическое здоровье человека. Из-за одиночества вырастают показатели стрессового гормона кортизола, что приводит к прибавке веса и резистентности к инсулину, то есть к началу диабета. Одиночество может быть причиной гипертонии, бессонницы, депрессии, оно увеличивает риск старческого слабоумия, так как мозг просто не получает должной стимуляции за счёт общения. Исследование публикует журнал Aging and Mental Health. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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