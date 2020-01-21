Поможет ли ботокс при зубовном скрежете
Многие люди страдают от такого неприятного расстройства, как зубовный скрежет во сне. Существует мнение о том, что проблему можно решить с помощью инъекций ботокса.
В медицине скрежет зубами называют бруксизмом, и в разной степени от него страдает до 10% всего взрослого населения нашей планеты. Нередко бруксизм приводит к дискомфорту в зоне челюсти, лицевым и головным болям, не говоря уже о том, что он гораздо сильнее изнашивает зубы. К факторам риска бруксизма относят тревожные расстройства, злоупотребление спиртными напитками, курение, увлечение кофеином и стресс. Наконец, зубовный скрежет могут вызывать определенные лекарственные препараты, включая антидепрессант флуоксетин.
Для того чтобы начать бороться с бруксизмом, врачи обычно на первом этапе рекомендуют полностью воздерживаться от алкоголя, не пить кофе после двух часов дня, а если вы курильщик, то нужно отказаться от этой вредной привычки. Для защиты зубов следует покупать специальные вкладки под названием капы, которыми часто пользуются боксёры. Они предохраняют зубы от соприкосновения друг с другом во время сна, что поможет испытывать меньший утренний дискомфорт.
Если ничего из этого не помогает, то можно обратиться за когнитивно-поведенческой терапией. Что же касается инъекций ботокса, то их следует приберечь на самый крайний случай. С их помощью можно парализовать мышцы, использующиеся для пережевывания пищи. Конечно, после этого сам процесс поглощения пищи будет не таким, к которому вы привыкли, но паралич это частичный, так что навыка жевать полностью лишены вы не будете. Отметим, что эффект от ботокса временный, и через несколько месяцев придётся повторять эти уколы. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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