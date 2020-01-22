5 причин, из-за которых тест на беременность может оказаться ложноположительным
Существует ряд причин, из-за которых можно получить ложноположительный результат при тесте на беременность, - это, например, синдром поликистозных яичников или молярная беременность, когда может расти и при отсутствии ребенка.
По данным портала MedikForum.ru, тест на беременность может оказаться ложноположительным, если был использован неправильно, или же женщина недавно была беременна. Кроме того, на результаты теста могут влиять заболевания и нарушения в организме, а также явление аномальной молярной беременности, при которой живот может расти при отсутствии ребенка.
Неправильное использование. Тесты на беременность почти всегда точны, но это зависит от того, правильно ли они используются. Например, если женщина слишком долго проверяет свой тест, моча можем просочиться в раздел, в котором измеряется уровень гормонов (часть, которая говорит о положительном или отрицательном значении), и давать неверные показания. Необходимо всегда внимательно читать инструкцию и аккуратно соблюдать время, указанное в ней.
Недавняя беременность. Если у женщины случаются аборт или выкидыш, уровень гормонов беременности в ее организме после этого еще какое-то время может оставаться высоким. Это означает,что тест на беременность может привести к ложному результату.
То же самое относится и к женщинам, которые были беременны и родили ребенка – гормонам в их организме также требуется время, чтобы «успокоиться» и нормализоваться до своего обычного уровня.
Заболевания, отклонения. Некоторые медицинские обстоятельства также могут привести к нарушению баланса гормонов у женщин, вызывая всплеск ХГЧ (гормона, маркирующего беременность), даже если они не беременны. Среди них:
- Опухоли головного мозга, влияющие на гипофиз и заставляющие его выделять те же химические вещества, которые выделяются, когда женщина беременна или собирается родить.
- Синдром поликистозных яичников, при котором ограничивается их способность вырабатывать женские половые гормоны эстроген и прогестерон.
- Рак. Рак яичников, матки и молочной железы часто нарушает производство гормонов в организме женщины, и при тесте на беременность это может влиять на ложноположительный результат. Почки, печень и мочевой пузырь участвуют в производстве мочи. Рак в этих органах может изменять уровень ХГЧ, что также сказывается на тесте.
Молярная беременность. О молярной беременности говорят, когда плод в утробе матери не формируется должным образом. Вместо здорового плода в матке разрастется скопление аномальных клеток. Это обусловлено тем, что во время процесса оплодотворения происходит генетическая ошибка, из-за которой ткань в матке становится аномальной массой или опухолью вместо плаценты, и выглядит как масса виноградин.
Подобное образование примерно после восьми недель роста может показать положительный результат при тесте на беременность. Однако разросшуюся массу необходимо удалять. Бояться этого не нужно. 90% женщин, у которых была удалена молярная беременность, не нуждались в дальнейшем лечении. Большинство впоследствии рожают здоровых детей.
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