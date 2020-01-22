5 причин, почему у вас возникают синяки даже при незначительном ударе
Синяк возникает, когда кровотечение под кожей вызывает заметное изменение цвета в этой части тела. Некоторые люди считают, что они легче других получают синяки Хотя это может означать, что эти люди более неуклюжие, чем большинство, но также это может быть признаком некоторых заболеваний и состояний.
Недостаток витаминовЕсли у вас дефицит витамина С, это может привести к медленному заживлению ран и ушибов. Кроме того, люди, которые испытывают недостаток в витамине К также могут иметь подобный симптом. Употребление как витаминных добавок, так и продуктов, богатых витаминами, которых вам не хватает, может легко исправить ситуацию.
Злоупотребление алкоголем и заболевания печениУпотребление алкоголя в избытке является ключевым фактором риска для многих заболеваний печени. По мере того, как эти условия прогрессируют, печень может перестать вырабатывать белки, которые помогают при свертывании крови, что приводит к легким ушибам. Другие симптомы включают опухшие ноги, темную мочу и пожелтение кожи и глаз. Если ситуация не критическая, вашей печени может помочь куркума, авокадо, правильное питание и полный отказ от алкоголя. В запущенных состояниях, лечение должен назначить врач.
Лекарственные препаратыРазжижители крови, такие как варфарин и гепарин, могут вызвать у человека кровоподтеки и затруднить свертывание. Другие лекарства, которые могут вызвать чрезмерные кровоподтеки, это кортикостероиды, глюкокортикоиды и антидепрессанты.
Сенильная пурпура
"Сенильная пурпура поражает людей пожилого возраста. Это вызывает темные пурпурно-красные пятна на коже. Они могут даже повредить кожу, а после заживления оставлять коричневые следы. Обычно пурпура исчезает со временем. Чтобы предотвратить их возникновение, избегайте длительного воздействия солнечного света и помните о том, что вы можете легко получить синяки", - пишет издание Helth News.
Ранее на Медикфорум мы писали о признаках повреждения печени.
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