4 главных признака дефицита витамина Д

Частые болезни

Усталость

Слабые кости

Медленное заживление ран

"В организме есть механизмы самовосстановления, которые включаются в случае болезни и быстро закрывают раны. Если даже небольшие травмы заживают крайне медленно, это может указывать на дефицит витамина D", - пишет издание Focus.

Иммунная система защищает организм от патогенов и вирусов. Однако, если есть дефицит витамина D, это оказывает негативное влияние на иммунную систему, потому что витамин D взаимодействует с клетками, которые формируют иммунную систему.Простуда, грипп, аллергия, астма и экзема - это лишь немногие из более чем 80 заболеваний, которые могут быть вызваны проблемами с иммунной системой.Исследования показали, что существует связь между дефицитом витамина D и усталостью, особенно у женщин.витамин D повышает уровень энергии и поддерживает его в течение длительного времени. Так что если вы страдаете от истощения энергии в середине дня, это может быть признаком дефицита.Еще один признак того, что уровень витамина D в крови слишком низкий - это слабость костей. Достаточное количество витамина D помогает организму построить крепкие кости и сохранить их здоровье. Дефицит кальция и витамина Д, напротив, вызывает повреждение костей. Слабые кости также увеличивают риск переломов и других травм.Почему? Витамин D играет важную роль в борьбе с инфекциями и воспалениями и обеспечивает быстрое заживление.Ранее на Медикфорум мы писали о