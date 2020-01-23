Названы 3 симптома, которые должны заставить мужчин проверить предстательную железу

трудности с началом выхода мочи,

слабый поток мочи,

мочеиспускание занимает необычно много времени,

моча капает из уретры,

мочевой пузырь не опорожняется полностью,

болезненное мочеиспускание,

частое желание помочиться даже ночью.

эректильная дисфункция,

боль во время эрекции,

боль во время полового акта

«Боль при раке предстательной железы обычно возникает только тогда, когда опухолевые клетки распространились за пределы органа. Поэтому тот, кто чувствует боль во время полового акта, должен обязательно обратиться к врачу», - поясняет Немецкая информационная служба по раку.