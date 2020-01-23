Названы 3 симптома, которые должны заставить мужчин проверить предстательную железу
Немецкая информационная служба назвала симптомы, которые должны побудить мужчин обязательно проверить свою простату. Поводами для такого медосмотра являются проблемы с мочеиспусканием, изменение цвета мочи и проблемы с половым сношением.
Рак предстательной железы часто скрывается за предположительно безвредными признаками, боль в качестве его симптома обычно возникает уже при достаточно развитом заболевании. Мужчины должны серьезно относиться к определенным изменениям в работе своего организма и обсуждать их с врачом, пишет Focus.de.
Проблемы с мочеиспусканием. Простата находится ниже мочевого пузыря. Если ее форма начинает меняться, это может повлиять на привычки, связанные с мочеиспусканием.
Вот на что нужно обратить внимание:
- трудности с началом выхода мочи,
- слабый поток мочи,
- мочеиспускание занимает необычно много времени,
- моча капает из уретры,
- мочевой пузырь не опорожняется полностью,
- болезненное мочеиспускание,
- частое желание помочиться даже ночью.
Проблемы со сношением. Изменения, затрагивающие простату, также могут быть замечены во время полового акта. Это
- эректильная дисфункция,
- боль во время эрекции,
- боль во время полового акта
«Боль при раке предстательной железы обычно возникает только тогда, когда опухолевые клетки распространились за пределы органа. Поэтому тот, кто чувствует боль во время полового акта, должен обязательно обратиться к врачу», - поясняет Немецкая информационная служба по раку.
В то же время эксперты констатируют, что все названных выше изменений могут быть связаны не только с развитием опухоли, но и с менее опасными причинами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему мужчины более подвержены раку.
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