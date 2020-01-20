Почему мужчины более подвержены раку: ответ может скрываться в Y-хромосоме
Новое исследование показало, что риск развития рака у мужчин увеличивается с потерей функции шести ключевых генов Y-хромосомы в различных типах клеток.
Мужчины более склонны к развитию рака по сравнению с женщинами, ученым данный факт хорошо известен. Однако имеется крайне мало данных о том, почему мужчины проявляют более высокую восприимчивость к раковым заболеваниям.
Испанские ученые из Института глобального здравоохранения Барселоны провели исследование (отчет о нем опубликован в журнале Национального института рака), в котором использовали данные 9000 человек. Научные специалисты изучали функцию гена Y-хромосомы у пациентов с различными типами рака. Полученные данные показали, что риск рака увеличивается с потерей функции шести ключевых генов Y-хромосомы в клетках различных типов.
«Недавние исследования показали, что полная потеря Y-хромосомы, которая необходима для дифференциации пола, происходит со старением в клетках некоторых мужчин. Потеря Y-хромосомы может быть связана с более высокой заболеваемостью раком у мужчин. При этом мужчины также чаще женщин сталкиваются с худшим прогнозом. Фактически, эти различия частично объясняют меньшую продолжительность жизни мужчин», - прокомментировал соавтор проекта доктор Хуан Рамон Гонсалес.
По словам Гонсалеса, подавление Y-хромосомы может происходить в результате потери функции в хромосоме. Отчасти это может происходить из-за воздействия внешних факторов – например, употребления табака или других вредных веществ. Кроме того, мужчины могут быть более подвержены воздействию канцерогенов из-за вида выполняемой ими работы, а также в связи с тем, что они реже женщин обращаются к врачам.
«Наше расследование показало, что существуют также биологические факторы, повышающие риск развития рака среди мужчин. На самом деле, кажется, что один из этих факторов можно найти в Y-хромосоме, самой сущности мужского пола», - заметил Хуан Рамон Гонсалес.
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