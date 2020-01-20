Почему мужчины более подвержены раку: ответ может скрываться в Y-хромосоме

«Недавние исследования показали, что полная потеря Y-хромосомы, которая необходима для дифференциации пола, происходит со старением в клетках некоторых мужчин. Потеря Y-хромосомы может быть связана с более высокой заболеваемостью раком у мужчин. При этом мужчины также чаще женщин сталкиваются с худшим прогнозом. Фактически, эти различия частично объясняют меньшую продолжительность жизни мужчин», - прокомментировал соавтор проекта доктор Хуан Рамон Гонсалес.

«Наше расследование показало, что существуют также биологические факторы, повышающие риск развития рака среди мужчин. На самом деле, кажется, что один из этих факторов можно найти в Y-хромосоме, самой сущности мужского пола», - заметил Хуан Рамон Гонсалес.