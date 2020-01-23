Менопаузу предскажут по анализам крови
Анализ крови способен предсказать наступление менопаузы за два года до развития её симптомов. Он измеряет в крови уровень антимюллерова гормона.
Ученые разработали новый анализ крови, с помощью которого можно достаточно аккуратно предсказать наступление менопаузы за два года до развития её классических симптомов. В настоящее время у науки нет надежных способов сделать это предсказание, поэтому врачи опираются исключительно на контроль месячных у женщин. А это значит, что представительницы прекрасного пола определяют наступление менопаузы по изменениям настроения, ночной потливости и приливам, то есть по тем самым характерным симптомам, которые говорят о том, что климакс уже наступил.
Новый анализ крови позволяет подготовить женщину и дать ей время обратиться за специфической терапией за годы до того, как менопауза начнёт влиять на её здоровье. И этот анализ работает за счёт измерения уровня антимюллерова гормона в крови. Антимюллеров гормон - это особое вещество, вырабатываемое в женском и мужском организме. Он ограничивает процессы чрезмерного роста в репродуктивных органах. Если показатели антимюллерова гормона в женском организме снижаются, то это свидетельствует о том, что яйцеклетки скоро перестанут вырабатываться. Следовательно, женщина приближается к менопаузе.
Ученые из Университета Колорадо проанализировали анализы крови 1 537 женщин в возрасте от 42 до 63 лет. Эти образцы проверяли на уровень антимюллерова гормона, а также на показатели стимулирующего фолликулы гормона, тоже являющегося репродуктивным. В результате, стало возможным предсказать наступление последних менструацией за 12-24 месяцев у женщин в возрасте от 48 до 53 лет. Ученые полагают, что эта информация поможет женщинам спланировать наступление ответственного периода в их жизни с точки зрения влияния на здоровье. К примеру, отказаться от контрацептивов или начать гормонозаместительную терапию. Результаты исследования опубликованы Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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