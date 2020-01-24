Противовоспалительные препараты замедляют заживление, если принимать их вечером
Все больше исследований начинают предполагать, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут замедлять заживление ран и восстановление костей, особенно после некоторых хирургических процедур. Новое исследование показывает, что циркадные ритмы играют главную роль в заживлении ран, и до тех пор, пока противовоспалительные препараты принимаются утром, они не должны нарушать первичное заживление, которое происходит в теле ночью.
Воспаление не всегда плохо в человеческом теле. Фактически, когда иммунная система работает эффективно, воспаление играет жизненно важную роль в лечении и борьбе с инфекцией. Когда тело ранено, воспаление имеет основополагающее значение для нескольких этапов процесса заживления: от очистки мертвых клеток в этой области до обеспечения того, чтобы патогенные микроорганизмы не нарушали процесс восстановления тканей.
«Деструктивный компонент циркадного ритма, связанный с заживлением костей, происходит в течение дня, когда клетки, известные как остеокласты, разрушают кости», - объясняет Фалех Тамими из Университета Макгилла. - «Конструктивные клетки, известные как остеобласты, восстанавливают кости, но они активны ночью. Ограничивая использование противовоспалительных средств по утрам и давая анальгетики по ночам от боли, больной добьется лучших результатов в плане заживления костей, чем если бы противовоспалительные препараты давали в течение дня».
Результаты исследованияВ ходе исследования были протестированы две группы мышей с моделированием перелома голени. Одной группе вводили НПВП последовательно в течение 24-часового цикла, в то время как другой группе вводили НПВП только утром, а ночью давали анальгетики.
В группе, постоянно получавшей НПВП, были отмечены значительные нарушения в заживлении костей. Группа, получавшая НПВП только утром, выздоровела быстрее и показала улучшенную экспрессию более 500 генов, которые, как известно, играют роль в процессах заживления костей.
Ранее на Медикфорум мы писали о лекарствах, из-за которых может развиться гастрит.
Оставить комментарий