Не специальная потеря веса: 7 опасных причин такого похудения

ноги на весах

Вес тела может колебаться естественным образом, но в то же время похудение, которого не добиваются специально, может быть связано с опасными причинами, среди которых – артрит, нарушения щитовидной железы, воспаление кишечника, рак. Об этом пишет портал MedikForum.ru.

Похудение, даже не специальное, не всегда может означать что-то серьезное. Однако нужно обратиться к врачу, если в течение 6-12 месяцев человек теряет более 5% своей массы тела, не внося никаких изменений в свой рацион или режим жизни. Врач должен исключить наиболее опасные  медицинские причины такой потери веса. В их число входят следующие нарушения.

Гипертиреоз. Он возникает, когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов, под действием которых организм начинает сжигать больше энергии, чем обычно. Гипертиреоз опасен своими последствиями: он негативно влияет на состояние нервной, дыхательной, репродуктивной, сердечно-сосудистой систем, способствуя развитию их различных патологий.

Другие симптомы гипертиреоза включают в себя:
  • усталость,
  • дрожание рук,
  • мышечная слабость,
  • трудности со сном,
  • быстрое сердцебиение,
  • изменения в настроении, такие как увеличение раздражительности или нервозности,
  • диарея,
  • зоб на шее.
Болезнь Аддисона. Чаще всего она возникает из-за редкого аутоиммунного заболевания, которое наносит вред надпочечникам и препятствует выработке достаточного количества гормонов кортизола и альдостерона. Согласно данным Национального института здоровья (NIH), люди, страдающие болезнью Аддисона, могут заметить снижение аппетита, а также необъяснимую потерю веса.

Другие симптомы болезни Аддисона могут проявляться как
  • усталость,
  • тошнота,
  • низкое кровяное давление или гипотония,
  • головокружение,
  • мышечные судороги,
  • аномально затемненные участки кожи или гиперпигментация,
  • низкий уровень сахара и натрия в крови,
  • высокий уровень калия в крови,
  • низкий уровень эритроцитов или анемия.
  • высокий уровень лейкоцитов (лейкоцитоз).
Воспалительное заболевание кишечника. Этот термин относится к двум воспалительным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, связанным с дисфункцией иммунной системы: болезни Крона и язвенному колиту. Болезнь Крона может вызвать воспаление в любой части желудочно-кишечного тракта, от полости рта до заднего прохода. Язвенный колит поражает только толстую кишку. Эти болезни нарушают способность организма правильно переваривать пищу и поглощать из нее питательные вещества, - в результате человек худеет из-за их недополучения.

На воспаление в кишечнике указывают частая диарея и боль в животе, кровь в стуле, усталость и лихорадка.

Саркопения. Она означает потерю мышечной массы, атрофию мышц. Это может происходить из-за того, что человек вынужден длительное время пребывать в условиях малоподвижности. Но у саркопении могут быть и более опасные причины – инсульт, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз (БАС).

Ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание вызывает воспаление в суставах. Хроническое воспаление, вызываемое ревматоидным артритом, может заставить организм использовать больше энергии, что скажется и на потере веса. Кроме того, некоторые лекарства, которые люди принимают для лечения артрита, могут вызывать побочные эффекты, такие как диарея и потеря аппетита, также способствующие снижению веса.

Рак. Хотя симптомы рака варьируются в зависимости от типа, стадии и очага заболевания, необъяснимая потеря веса практически всегда является одним из признаков опухоли.

Потеря веса особенно распространена при раке легкого и при видах рака, который затрагивает пищеварительный тракт. Это такие виды как
  • рак поджелудочной железы,
  • колоректальный рак (рак кишечника),
  • рак печени,
  • рак желудка,
  • рак желчного протока,
  • рак пищевода.
Другие ранние симптомы рака, на которые следует обратить внимание, включают в себя
  • усталость,
  • лихорадку,
  • боль,
  • проблемы с пищеварением,
  • изменения в функциях кишечника или мочевого пузыря,
  • изменения кожи,
  • постоянный кашель.
Другие возможные причины потери веса. У человека также может наблюдаться необъяснимая потер веса в результате
  • болезни почек или печени,
  • злоупотребления алкоголем или запрещенными веществами,
  • язвы желудка,
  • целиакии (непереносимость пшеничного белка глютена).
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Не специальная потеря веса: 7 опасных причин такого похудения