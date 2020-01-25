Не специальная потеря веса: 7 опасных причин такого похудения
Вес тела может колебаться естественным образом, но в то же время похудение, которого не добиваются специально, может быть связано с опасными причинами, среди которых – артрит, нарушения щитовидной железы, воспаление кишечника, рак. Об этом пишет портал MedikForum.ru.
Похудение, даже не специальное, не всегда может означать что-то серьезное. Однако нужно обратиться к врачу, если в течение 6-12 месяцев человек теряет более 5% своей массы тела, не внося никаких изменений в свой рацион или режим жизни. Врач должен исключить наиболее опасные медицинские причины такой потери веса. В их число входят следующие нарушения.
Гипертиреоз. Он возникает, когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов, под действием которых организм начинает сжигать больше энергии, чем обычно. Гипертиреоз опасен своими последствиями: он негативно влияет на состояние нервной, дыхательной, репродуктивной, сердечно-сосудистой систем, способствуя развитию их различных патологий.
Другие симптомы гипертиреоза включают в себя:
- усталость,
- дрожание рук,
- мышечная слабость,
- трудности со сном,
- быстрое сердцебиение,
- изменения в настроении, такие как увеличение раздражительности или нервозности,
- диарея,
- зоб на шее.
Другие симптомы болезни Аддисона могут проявляться как
- усталость,
- тошнота,
- низкое кровяное давление или гипотония,
- головокружение,
- мышечные судороги,
- аномально затемненные участки кожи или гиперпигментация,
- низкий уровень сахара и натрия в крови,
- высокий уровень калия в крови,
- низкий уровень эритроцитов или анемия.
- высокий уровень лейкоцитов (лейкоцитоз).
На воспаление в кишечнике указывают частая диарея и боль в животе, кровь в стуле, усталость и лихорадка.
Саркопения. Она означает потерю мышечной массы, атрофию мышц. Это может происходить из-за того, что человек вынужден длительное время пребывать в условиях малоподвижности. Но у саркопении могут быть и более опасные причины – инсульт, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз (БАС).
Ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание вызывает воспаление в суставах. Хроническое воспаление, вызываемое ревматоидным артритом, может заставить организм использовать больше энергии, что скажется и на потере веса. Кроме того, некоторые лекарства, которые люди принимают для лечения артрита, могут вызывать побочные эффекты, такие как диарея и потеря аппетита, также способствующие снижению веса.
Рак. Хотя симптомы рака варьируются в зависимости от типа, стадии и очага заболевания, необъяснимая потеря веса практически всегда является одним из признаков опухоли.
Потеря веса особенно распространена при раке легкого и при видах рака, который затрагивает пищеварительный тракт. Это такие виды как
- рак поджелудочной железы,
- колоректальный рак (рак кишечника),
- рак печени,
- рак желудка,
- рак желчного протока,
- рак пищевода.
- усталость,
- лихорадку,
- боль,
- проблемы с пищеварением,
- изменения в функциях кишечника или мочевого пузыря,
- изменения кожи,
- постоянный кашель.
- болезни почек или печени,
- злоупотребления алкоголем или запрещенными веществами,
- язвы желудка,
- целиакии (непереносимость пшеничного белка глютена).
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