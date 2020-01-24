Врач-онкологДенис Сидоров назвал первые признаки рака кожи
Незаживающие ранки на теле и пятнышки с нечеткими границами могут оказаться первыми признаками рака кожи, - об этом сообщил заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.
На сайте Минздрава Московской области онколог рассказал о том, что в большинстве случаев рака кожи опухоли возникают на открытых участках кожи, которые подвергаются воздействию солнечного света. По словам Дениса Сидорова, признаками, позволяющими обнаружить этот тип рака на ранней стадии, могут быть некоторые изменения в состоянии кожи и организма.
В частности, врач-онколог указал на следующие нарушения:
- появление незаживающих ранок на теле,
- появление пятнышек с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек,
- постоянная усталость,
- снижение аппетита,
- потеря веса,
- увеличение лимфоузлов.
Денис Сидоров отметил, что сегодня выживаемость пациентов с метастазической меланомой превышает срок в 6 лет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение в голосе может быть ранним сигналом о развитии рака горла.
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