Появился первый пациент, полностью излечившийся от коронавируса
Первый пациент, который выздоровел после заражения новым смертельным вирусом, описал, как медики лечили его в отделении интенсивной терапии в Ухани. 23-летний мужчина первоначально попал в больницу из-за головной боли, головокружения и подозрении на простуду. Сейчас он полностью здоров.
СимптомыПо словам Хуан Пира, первые симптомы он почувствовал 24 декабря, а на следующий день его состояние ухудшилось. Думая, что это обычная простуда, он взял отпуск по болезни и отправился в местную больницу. Врачи прописали инъекции пенициллина G и некоторые лекарства, которые он не уточнил, но его здоровье не улучшилось после трех дней лечения.
Опасаясь, что он слишком долго находится в отпуске по болезни, Хуан решил вернуться на работу, но у него начался жар в автобусе. Он пошел в местную больницу для дальнейшего обследования, и было обнаружено, что у него ненормальные показания в тестах функции печени. 1 января Хуан отправился в городскую больницу "Юнион" для получения заключения на наличие пневмонии неизвестного происхождения.
Тяжелое течение болезни
«У меня была лихорадка с 28 декабря по 2 января, и меня лечили в карантине», - сказал Хуан Пир. - «Медики не обнажали ни одного дюйма кожи, были плотно закрыты», - добавил он, описывая ситуацию в своем отделении.Несмотря на предпринятые меры защиты, известно, что к сегодняшнему дню инфицированы 14 медицинских работников. Вероятно, это произошло в первые дни распространения инфекции.
Хуан сказал, что в какой-то момент он так болен, что не может двигаться, и ему постоянно приходится вдыхать кислород. Мужчина объяснил его скорейшее выздоровление своим молодым возрастом и кропотливой заботой, которую оказала его родная сестра.
«Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу», - цитирует Хуана Пара издание Daily Mail.
Говоря о медицинских работниках больницы, он назвал их дружелюбными, преданными и трудолюбивыми.
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