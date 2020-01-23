Появился первый пациент, полностью излечившийся от коронавируса

Симптомы

Тяжелое течение болезни

«У меня была лихорадка с 28 декабря по 2 января, и меня лечили в карантине», - сказал Хуан Пир. - «Медики не обнажали ни одного дюйма кожи, были плотно закрыты», - добавил он, описывая ситуацию в своем отделении.

«Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу», - цитирует Хуана Пара издание Daily Mail.