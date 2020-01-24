Врач-остеопат Владимир Животов: состояние сто отражает нарушения в организме

«Не устаю повторять: обращайте внимание на свою обувь! Она должна быть качественной, удобной, не слишком жесткой. Высокие каблуки, плоская подошва, как у сланцев, например, - это вредно. В такой обуви не стоит ходить на постоянной основе, только в определенных ситуациях, для которых она и предназначена», - поделился Владимир Животов.

В частности, врач советует обращать внимание на то, как снашивается обувь - на асимметрию и сколиоз может указывать постоянно стирающийся участок только на одном из двух предметов обуви.В свою очередь, о снижении уровня гормонов и ухудшении качества соединительной ткани могут «говорить»» пяточные шпоры, боли по утрам и скованность в стопах.Растущая косточка и любые другие деформации стоп – это вероятный указатель на копчиковую травму, плохое, обедненное питательными веществами, ежедневное меню у человека, а также на слабость соединительной ткани. Кроме того признаками копчиковой травмы (а также сколиоза) могут быть мозоли и натоптыши, которые появляются в одном и том же месте стопы. Владимир Животов пояснил, что в результате этих нарушений нагрузка на позвоночник и ноги оказывается неравномерной, отдельные пальцы на стопах сильнее опираются о землю.Владимир Животов отметил, что негативные изменения в состоянии стоп могут влиять на весь организм. Так, например, когда в мышцах и сухожилиях стоп появляется напряжение из-за неправильной нагрузки или перегрузок, оно способно переходить на голени, бедра, таз, крестец.Специалист рекомендует обращаться к врачу даже при небольших изменениях со стопами, не доводя развития событий до запущенных ситуаций. Кроме того, остеопат обратил внимание на важность выбора удобной, оптимальной подходящей стопам обуви.Снимать повышенную нагрузку со стоп специалист рекомендует самомассажем, теплыми ванночками, прокатыванием скалки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины ведут к онемению пальцев на ногах.