Врач-остеопат Владимир Животов: состояние сто отражает нарушения в организме
Скованность в стопах может быть отражением гормонального дисбаланса, а косточка у пальца указывать на слабость соединительной ткани. О том, как по стопам определить различные нарушения в организме, рассказал в беседе с «АиФ» врач-остеопат Владимир Животов.
В частности, врач советует обращать внимание на то, как снашивается обувь - на асимметрию и сколиоз может указывать постоянно стирающийся участок только на одном из двух предметов обуви.
В свою очередь, о снижении уровня гормонов и ухудшении качества соединительной ткани могут «говорить»» пяточные шпоры, боли по утрам и скованность в стопах.
Растущая косточка и любые другие деформации стоп – это вероятный указатель на копчиковую травму, плохое, обедненное питательными веществами, ежедневное меню у человека, а также на слабость соединительной ткани. Кроме того признаками копчиковой травмы (а также сколиоза) могут быть мозоли и натоптыши, которые появляются в одном и том же месте стопы. Владимир Животов пояснил, что в результате этих нарушений нагрузка на позвоночник и ноги оказывается неравномерной, отдельные пальцы на стопах сильнее опираются о землю.
Владимир Животов отметил, что негативные изменения в состоянии стоп могут влиять на весь организм. Так, например, когда в мышцах и сухожилиях стоп появляется напряжение из-за неправильной нагрузки или перегрузок, оно способно переходить на голени, бедра, таз, крестец.
Специалист рекомендует обращаться к врачу даже при небольших изменениях со стопами, не доводя развития событий до запущенных ситуаций. Кроме того, остеопат обратил внимание на важность выбора удобной, оптимальной подходящей стопам обуви.
«Не устаю повторять: обращайте внимание на свою обувь! Она должна быть качественной, удобной, не слишком жесткой. Высокие каблуки, плоская подошва, как у сланцев, например, - это вредно. В такой обуви не стоит ходить на постоянной основе, только в определенных ситуациях, для которых она и предназначена», - поделился Владимир Животов.
Снимать повышенную нагрузку со стоп специалист рекомендует самомассажем, теплыми ванночками, прокатыванием скалки.
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